"Escribir para niños es como colarte en su día a día y llevarles a vivir aventuras"

El pequeño pirata Serafín, un álbum ilustrado por Mónica Carretero donde anima a los más pequeños a quererse un poco más y vencer el «no puedo» - Acosta es una narradora y psicóloga que promueve el amor por la lectura en los más pequeños de la casa

El pequeño pirata Serafín es el primer álbum ilustrado de Alicia Acosta y con el cual ha conseguido meterse en la batalla de la final de los prestigiosos Premios Internacionales del Libro Latino (en los que también aparecen otros boquerones: Pablo Pineda, protagonista de un álbum ilustrado homónimo sobre su vida y el dibujante Alejandro Villén, ilustrador de Conoce a Bernardo de Gálvez). Esta malagueña, además de escritora, es dinamizadora de bibliotecas, colabora con la radio comunitaria Onda Color, imparte cursos de creación e interpretación de radioteatros, de narración oral escénica... Una pasión por los niños y la lectura que es su forma de vida y que puede llevarla a conseguir el popular galardón. « Si lo ganara daría saltos de alegría».

Es finalista de los Premios Internacionales del Libro Latino. ¿Cómo recibió la noticia?

Fue una noticia que no esperaba. Tras la sorpresa y hablar con Luis Amavisca (editor de NubeOcho Books, la editorial que ha confiado en mí), que me lo confirmó, me sentí muy, muy feliz y halagada.

¿Qué supone para usted estar entre los seleccionados para alzarse con este galardón?

Un verdadero honor. Soy consciente de que este premio se lo han dado a grandes de la palabra y yo no soy nadie. Little captain Jack o El pequeño pirata Serafín, como sería nuestra edición en español, es mi primer álbum ilustrado y me ha costado creer que esté entre los finalistas.

¿Y si su libro El pequeño pirata Serafín fuera el elegido?

Daría saltos de alegría y correría a celebrarlo...

¿Qué es lo que le llevó a escribir este libro?

Soy narradora; siempre he escrito para contar y cuando Cientacuentos Cuentapiés, nuestra asociación de narradoras, nos propuso crear una sesión dedicada a los piratas, decidí escribir mi propia historia, la que me acompañaría en ese proyecto.

¿Por qué eligió usted la literatura infantil?

Porque es hermosa. Veo día a día cómo niñas y niños disfrutan con las historias que les cuento, cómo se quedan con la boca abierta esperando más. Es bonito imaginarlos e imaginarlas disfrutando tu historia, leyéndola o escuchándola. Es algo así como colarte en su día a día, quizás en su momento de «buenas noches» y llevarles a vivir aventuras; y si además tienes el privilegio de que la gran ilustradora Mónica Carretero se fije en tu cuento y lo elija para darle forma, imagen y color, no hace falta mucho más.

¿Qué es lo más difícil de crear un libro para niños?

Que le guste a las editoriales... Yo soy una gran afortunada, pero sé de grandes escritores y escritoras de literatura infantil que tristemente nunca llegan a tener una oportunidad. Creo que el universo está siendo muy generoso conmigo.

¿Qué se van a encontrar los pequeños lectores en El pequeño pirata Serafín?

Una historia divertida, emocionante y tierna a la vez, que quizás anime a algún peque a quererse un poco más o a dejarse atrás el «no puedo». También van a encontrar unas ilustraciones maravillosas, llenas de detalles que les dibujarán sonrisas y que son perfectas para redescubrirlas una y otra vez. De hecho, a mí de pequeña me encantaba pasar horas y horas delante de los dibujos de mis cuentos favoritos, observando los detalles y las texturas, y en eso Mónica es la mejor.

Cuéntenos cómo ha sido su colaboración con Mónica Carretero.

La editorial me propuso a Mónica omo ilustradora de Little Captain Jack y fue como un sueño. Admiro su trabajo desde hace años y sinceramente pensé que no lo iba a escoger; ilustradoras grandes como ella no te ilustran un álbum si no les llega, si no les motiva, y que diese el ansiado «sí» hizo de ésta una aventura mucho más hermosa de lo que imaginé. Soy consciente de que el hecho de estar nominado a los Latin Book Adwards se lo debo en gran parte a ella, ya que su trabajo es más que reconocido internacionalmente. La conexión fue inmediata, lo dibujó tal y como yo lo imaginaba sin haber intercambiado palabra. Es más, siempre he llevado un pequeño pirata de madera a las sesiones en las que lo narraba y ¡es idéntico! Y te aseguro que ella nunca lo ha visto.

¿Cuál es el secreto para que un libro de niños alcance el éxito?

Me temo que todavía no lo sé, quizás el que les haga sonreír, o el que sus mayores disfruten también con él y se lo quieran leer entes de dormir una y otra vez.

Además de escritora usted es psicóloga, narradora, dinamizadora de bibliotecas, da talleres de teatro y es colaboradora en una radio... ¿En qué faceta se encuentra usted más cómoda?

Salvando la escritura, sin duda alguna en la narración y la dinamización de bibliotecas. Cuento historias para grandes y peques y animo a la lectura desde hace 21 años (la mitad de mi vida) y eso me alegra los días, me hace muy feliz.

¿Qué nuevos proyectos tiene entre manos?

Hay algo por ahí... El año que viene, por ejemplo, NubeOcho vuelve a confiar en mí y sacará un nuevo álbum ilustrado del que sólo te puedo decir que disfrutarán grandes y peques, juntos y por separado... pero si me permites de eso mejor hablamos cuando lo tenga en mis manos.

¿Tiene en mente escribir algún libro para adultos?

Nunca se sabe, soy narradora y algún que otro relato hay por ahí, pero no está en mis proyectos a corto plazo.