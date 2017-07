Billy Ocean: "El concierto de Marbella va a ser toda una fiesta"

Sería un absurdo elaborar un listado de las mejores canciones de los años ochenta sin incluir Get outta my dreams, get into my car, Suddenly, Caribbean queen o el tema central de la banda sonora de la película La joya del Nilo, la pegadiza When the going gets tough, the tough get going. Todas estas canciones auparon a Billy Ocean al olimpo ochentero, convirtiéndolo en una de las estrellas más rentables en aquella década con millones de discos vendidos al rededor de todo el mundo.

El vocalista caribeño (nacido en Trinidad y Tobago, aunque afincado en el Reino Unido) acude esta noche al Club de Tenis del Hotel Puente Romano de Marbella (21.00 horas) con su The Best Of Tour para celebrar una velada dedicada a los años ochenta. Ocean asegura que este recital, en el que sonarán todos sus éxitos «va a ser toda una fiesta». El cantante estará acompañado por la vocalista de M People, Heather Small, que interpretará el éxito rompe pistas Moving on up, y el grupo británico Right Said Fred, conocidos por su single I´m too sexy. Antes de su actuación, Paul Maxwell, apodado The Piano Man, deleitará al público con un repertorio acorde a la temática de la noche.

Leslie Sebastian Charles, nombre real de Billy Ocean, se inició en el mundo desde pequeño, pero no fue hasta finales de la década de los setenta cuando su carrera comenzó a despuntar. «Empecé siendo muy joven. Mi padre era músico, así que todo llego de manera muy natural», sostiene. Su repercusión en los ochenta le convirtió en uno de los artistas de color del Reino Unido que más discos ha vendido. Aunque ese éxito, señala el cantante en tono jocoso, «no tiene nada que ver con el color de tu piel sino en la dedicación para conseguir las mejores canciones».

Las entradas para este recital, a partir de 35 euros, pueden adquirirse en la web www.crazymusicproductions.com.