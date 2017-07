Pablo Alborán, más cerca de sus fans

"La tecnología le acercó a su sueño consiguiendo que 8 millones de personas descubrieran su música. Ahora la tecnología hace realidad el tuyo acercándote por primera vez al proceso de creación de un disco". Así comienza el vídeo con que Pablo Alborán desvela qué hay detrás de ese hashtag, #alboranmascerca, con que coronaba muchos de sus últimos tuits. Se trata de una aventura que el malagueño y la compañía tecnológica Samsung se alían para compartir la cotidianidad del cantante y compositor, en el estudio de grabación, en la furgoneta con sus músicos, en los prolegómenos de sus conciertos...

"Acompaña a una de las mejores voces de este país en una aventura musical jamás vista. Un recorrido en el que vivirás de cerca todas las fases del proceso de creación de su nuevo disco", se puede leer en https://www.samsung.com/es/alboranmascerca/, la web de la iniciativa, y que ofrece la Alborán Experience para los suscriptores. La idea es abarcar todas las fases del complejo proceso discográfico, de ahí los apartados en que se divide la web: Componiendo, Grabando, Rodando, Lanzando y El Concierto.

Acercarse al malagueño resultará de lo más apetecible a sus millones de fans, especialmente después de que haya estado un buen puñado de meses aislado de la vida pública. "He dado todo en estos cinco años y lo seguiré dando, pero en este momento necesito recuperar algo que aún no he creado, una vida. Una vida fuera de los escenarios y las cámaras. Me hace falta descansar", escribió en diciembre de 2015 para pasmo de sus seguidores.

En los últimos días Pablo Alborán ha ido dejando pistas sobre su próximo álbum, que, al parecer, será más que sorprendente: el artista ha mostrado un 'teaser' de lo que será su vuelta al panorama, un vídeo, en blanco y negro, en que podemos ver a Pablo sumergido en una piscina y en que suena una música muy alejada del estilo acústico e íntimo con el que solemos identificar a Alborán.

"El disco tiene tantos colores y elementos de tantos lugares del mundo...", dejaba caer Pablo recientemente. Pero aún hay más, ya que el artista insinuó que su próximo álbum tendría un sonido más tropical y moderno: "Hay algo especial cuando combinas Colombia, España y Jamaica". Además, Alejandro Sanz contó en su perfil de Instagram que había tenido un fructífero encuentro con el artista: "Ayer estuve con mi Pablo Alborán escuchando su nuevo disco... Maravilloso lo que nos trae".

Con su aventura junto a Samsung, su idea de estar más cerca de sus fans y compartir no sólo sus canciones sino el camino gracias al que llega hacia ellas, el malagueño cierra un círculo y, además, abre posibilidades para otros músicos.