Los conciertos del fin de semana en la provincia

Éste fin de semana viene cargado de conciertos para todo tipo de paladares. Desde la música clásica de James Rhodes en el festival Mosma, hasta el pop de La Oreja de Van Gogh, pasando por el rock experimental de VOR y Blooming Latigo, las melodías y canciones tradicionales en galéico de Capercaillie que actuarán en el festival TERRAL 2017 o las melodías electrónicas de The Prodigy, que visitarán el Weekendbeach.

La época de festivales empezó hace unas semanas, y este fin de semana tenemos como protagonista el Festival Weekendbeach de Torre del mar. El viernes 7 el cartel despega con actuaciones tan importantes como las de The Prodigy, Hora Zulú, La Pegatina o Green Valley, y el sábado 8, para finalizar el evento, asistirán artistas como Chambao, Estopa, Canteca de Macao, mala Rodríguez o Rosendo.

Y continuando con festivales, el Movie Score Málaga (Mosma), reunirá durante todo el fin de semana conciertos de diferentes artístas que interpretarán las más conocidas bandas sonoras de películas y series. Así, el viernes 7 de julio, David Shire ofrecerá un recital de piano y voz en el teatro Echegaray a las 19:00 horas (precio entrada: 15 euros). El sábado 8 de julio podremos disfrutar del concierto 'Legends. Grandes maestros de la música del cine' desde las 20:00 horas en el Teatro Cervantes y el domingo 9 de julio, el cierre de clausura viene de la mano de Insert Coin, que mostrará la mejor música de los videojuegos a las 19:011 horas en el Teatro Echegaray.

El festival TERRAL 2017 acoge junto con el Teatro Cervantes los conciertos de James Rhodes y Rachid Taha el viernes 7 de julio y el del grupo Capercaillie el domingo 9. El pianista James Rhodes llega a la ciudad para presentar 'Memorias de música, medicina y locura', un estremecedor relato biográfico que habla de abusos infantiles, música y supervivencia con el que ha obtenido un enorme e inesperado éxito en todo el mundo. El concierto comenzará a las 20:30 horas y el precio de las entradas va de los 12 a los 36 euros.

Rachid Taha, compositor y activista argelino, presentará su álbum, 'Zoom', en el que tributa a Elvis Presley y Oum Kalsoum con electro-rock, down tempo, efluvios árabes, dub, trip-hop e himnos antifascistas. El espectáculo comenzará en el teatro Cervantes a las 20:30 y el precio de las entradas es de 11 a 32 euros.

La banda escocesa Capercaillie presentará su nuevo trabajo 'At the heart of it all' el domingo 9 de julio. Con éste nuevo álbum, la banda celebra tres décadas de trayectoria dedicadas a recuperar y revigorizar la exuberante herencia sonora celta. El espectáculo comenzará a las 20:30 horas en el Teatro Cervantes. (Precio de las entradas: De 9 9 a 24 euros).

Y dejando a un lado los festivales, el viernes 7 de julio, a las 22.00 horas, VOR junto a Blooming Latigo, realizarán un concierto en la sala Velvet. El grupo madrileño VOR, compuesto por Ivan Von Lazharus y Edu, llega a la ciudad para presentar su nuevo trabajo 'Tu clave Es Jonás', algo que ellos denominan "Experimental Noise Kraut Core". (Precio entrada: 6 euros). Este mismo día, el Castillo de Bil Bil de Benalmádena será el lugar donde se celebre el espectáculo de las Juventudes Musicales de Málaga. A las 20:30 horas, los jóvenes intérpretes podrán desarrollar su espectáculo clásico.

El sábado, 8 de julio, 'El planeta imaginario' de la Oreja de Van Gogh aterriza en Fuengirola. El quinteto viene para presentar este nuevo trabajo, que tiene como base musical el pop, toques de blues, soul y melodías con letras de temática variada, metafóricas que incluso en ocasiones, son indescifrables. Este nuevo disco está repleto de grandes canciones, como el single 'Verano' y saldrá a la venta el 4 de noviembre. El concierto comenzará a las 22:00 horas en el Castillo de Sohail y el precio de las entradas es de 25 euros.

La combinación de Freddie Mercury, de mano de la la Rock Band, y una orquesta sinfónica, la One World Symphonic Orchestra, interpretando temas de música clásica dan como resultado el espectáculo de Queen Symphonic Rhapsody. Las mejores canciones de la célebre banda británica se mezclan con lo mejor del género clásico en un repertorio de 30 temas que serán interpretados el sábado 8 en la Plaza de Toros de la Malagueta a partir de las 21:30 horas. (Precio de las entradas: 33 a 49,50 euros).¡

El pop contemporáneo tendrá también su espacio el domingo 9 de julio en la Cochera Cabaret de la mano del grupo Sean Nicholas Savage, que debutará por primera vez en España para presentar su álbum Magnificient Fist. El espectáculo comenzará a las 21:00 horas. (Precio de entrada:5 euros abonados, 8 euros preventa, 10 euros en puerta).