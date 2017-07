Vanesa Martín grabará en La Malagueta el DVD de la gira de ´Munay´

Sus primeros conciertos fueron en el Onda Pasadena y la tetería El Harén. Hoy, Vanesa Martín llena estadios en España y Latinoamérica. La malagueña asegura estar viviendo un gran momento profesional gracias a su álbum Munay y su gira de presentación –«la más importante de mi vida»–, con la que, además de haber recorrido todo el país, ha conquistado al público de Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y México.

La cantante y compositora será este año la única protagonista del ciclo de conciertos de las Serenatas de la Luna Joven, por lo que ha decidido grabar en la plaza de toros de La Malagueta el DVD de esta gira. Martín sostiene que el del 22 de julio será un concierto especial en el que echará la vista atrás para repasar su trayectoria. «Hace más de diez años que salió mi primer disco y quiero que todo lo que me ha ocurrido hasta el día de hoy quede grabado en este DVD. Me siento muy afortunada y querida en mi tierra, por lo que habrá muchas referencias a Málaga», apuntó Martín, que aseguró que para este recital no contará con artistas invitados. «No habrá colaboraciones. En todos los DVD´s que he hecho siempre las ha habido. Lo que sí puedo decir es que estamos preparando muchas sorpresas y Málaga va a estar muy presente», confesó la artista, que fue pregonera de la Feria de Agosto el año pasado.

Martín sacó sus primeras notas a la guitarra con sólo seis años. A los 17 comenzó a actuar en distintos locales de la ciudad. Estudió Magisterio y Pedagogía en Málaga y, tras completar su formación universitaria, se trasladó a Madrid en 2003, donde pronto se hizo con el público de las salas más míticas del circuito de cantautores. En 2006 lanzó Agua, su primer disco. Una década después han visto la luz los álbumes de estudio Trampas (2009), Cuestión de piel (2012), Crónica de un baile (2014) y Munay, trabajo que vio la luz en noviembre del 2016 y que ya presentó en el Martín Carpena en febrero.

«Munay es una palabra quechua que significa amor del creador por toda la creación. Por la naturaleza, el ser humano, los animales, por el respeto, la tolerancia... No era consciente de que una palabra pudiera decir tanto», asegura la malagueña, que aunque ya tiene ganas de «sentarse a escribir» nuevas canciones, prefiere «disfrutar» de todo lo bueno que le está reportando este trabajo. «Es inevitable pensar en el siguiente disco, pero tengo tan poco tiempo que permanezco muy centrada en todo lo que me está ocurriendo con este».

La malagueña, que el pasado año publicó su primer libro de poesía, Mujer Océano, asegura que escribe «de una manera muy compulsiva» y que se pone a ello cuando le vienen las ganas. «Escribo mucho en los viajes y en los hoteles. En muchos hoteles han salido las canciones de este disco», dijo.

Tras la actuación de Martín, la plaza de toros de La Malagueta iniciará su remodelación después de haber celebrado, desde 1985, más de 150 recitales de las Serenatas, con una afluencia de público cercana al millón de personas.