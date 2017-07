El Weekend Beach Festival cierra su cuarta edición con 35.000 abonados diarios

El cuarto Weekend Beach Festival se ha cerrado con los primeros rayos de luz de este domingo con un balance de 35.000 abonados diarios, atraídos por el eclecticismo musical de este evento y sus referentes internacionales y nacionales en la playa de Torre del Mar, en Vélez-Málaga.

Fátima Rodríguez, responsable de contratación, ha explicado a Efe que la numerosa presencia de público, a la que hay que sumar las 25.000 personas que se dieron cita en la fiesta de bienvenida, convierten el Weekend Beach en uno de los festivales más punteros del verano en España.

Rodríguez ha subrayado el espíritu de convivencia y mestizaje de esta cita musical, en la que los weekers -como se autodenominan desde su primera edición los asistentes a este evento-, se mezclan en cuatro escenarios para disfrutar de sus artistas favoritos y de diferentes géneros en la playa de Torre del Mar.

Ha destacado los beneficios económicos que la cita genera para el entorno comercial y empresarial del núcleo costero, con alojamientos al cien por cien de ocupación y restaurantes y tiendas con un importante registro en sus cajas.

El presupuesto de esta cuarta edición se ha elevado hasta los 2,5 millones de euros, de los que una parte destacada se ha destinado a la contratación de 93 artistas, que han configurado un cartel de lo más ecléctico, principal característica de este festival que apuesta por estilos tan variados como el pop rock, el metal, la música electrónica, el hip hop o el reggae.

En la última jornada, Estopa, los argentinos Los Fabulosos Cadillacs y su famoso "Matador", el maestro del rock Rosendo, la rapera La Mala Rodríguez, los productores alemanes de música electrónica Pan-Pot o el embajador del techno español Paco Osuna, entre otros, han protagonizado el fin de fiesta.

Los hermanos José y David Muñoz, Estopa, hicieron acto de presencia en un abarrotado escenario Torremar cuando el sábado daba sus últimos coletazos y su rumba pop, con éxitos como "Vino tinto", "Tu calorro", "Como Camarón" o "Pastillas de freno", inundó todo el ambiente, mientras los weekers coreaban sus temas.

No faltó el homenaje a una de las efemérides más importantes de la música española en las últimas décadas, y es que este verano se cumplen veinte años desde que los dos hermanos de Cornellá se dieron un piñazo con un Seat Panda por culpa de "La raja de tu falda".

Estopa volvió a recordar que "era el verano del 97" cuando se produjo ese "accidente musical" que catapultó al grupo al estrellato, si bien, la canción formó parte de su álbum de debut homónimo, que se publicó en octubre de 1999.

En estas tres jornadas de festival, muchos artistas han conseguido el lleno en sus conciertos, especialmente los británicos The Prodigy, que actuaron en la madrugada del sábado y que con su potente puesta en escena y éxitos como "Smack my bitch up", ejercieron como cabeza de cartel.