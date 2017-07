En los márgenes de las carreteras de la música

Dice que ha compuesto más de 700 canciones a lo largo de su vida - Empezó a vivir en Budapest por obligación familiar; después, ya por devoción personal. El músico Alejandro Moreta presenta disco, 'Off the road

Budapest ha sido el escenario escogido por Alejandro Moreta, malagueño de nacimiento, para vivir y producir el disco en el que recopila toda una vida componiendo. Sus inicios en la música fueron en el Conservatorio Superior de Música de Málaga, donde aprendió a tocar la trompeta. Aunque nunca le gustó, él quería tocar el piano o la guitarra pero la falta de un dedo en su mano izquierda se lo impedía. O eso creían sus profesores.

Hace quince años tuvo que trasladarse a Budapest debido al trabajo de su padre, empleado en la embajada española. Y, aunque esa mudanza fue algo forzada, ocho años después se trasladaría a la capital húngara de forma definitiva movido por el impacto que causó la ciudad en su personalidad.

Pero antes recorrió México y Madrid, donde vivió cinco años y estudió cine. Aunque su vocación siempre ha sido la música. Desde niño, cuando vivía en la barriada de El Palo, ya componía, «primero con una grabadora de los 80 y a los 16 años me compré un teclado Yamaha».

Su técnica la perfeccionó en las cabinas del Centro Cultural Conde Duque de Madrid, donde accedía gratuitamente y se pasaba horas tocando. La constancia hizo que, aun con la negativa de sus profesores, aprendiera, sí, a tocar el teclado y la guitarra de forma autodidacta.

Ya en Budapest ha trabajado tocando el piano en el Circo de Budapest, en compañías de teatro, ha compuesto música para documentales, para algún making of y ha seguido componiendo cuando podía.



Off the road

Y con esa misma libertad ha recopilado en este disco, Off the road, algunas de las más de 700 canciones que asegura haber compuesto durante toda su vida. «Este disco es un experimento, lo he sacado de mi casa para que la gente lo escuche y lo disfrute», afirma el malagueño tras detallar que la grabación fue entre amigos, en su casa de la calle Nagymezo, cercana a la avenida Andrássy, la más importante de Budapest. Allí se reunieron para dar forma a lo que hasta entonces había sido algo muy personal. Y que a partir de entonces aparece bajo el nombre de una banda, Music Illness Cash-machine.

Elaboración

En la elaboración del disco han participado varios artistas húngaros como Ivan & The Parazol o Ambrus Tövisházi, pero es Alejandro Moreta quien ha compuesto la letra, la música para el piano, la guitarra, el teclado y la armónica de la mayoría de las 19 canciones que conforman esta «espiral de emociones colocadas con cierto orden», según la definición del propio artista. El productor del disco es Tövisházi, que lleva en la industria de la música desde los noventa.

¿A qué suena la música de este malagueño trotamundos? Aunque no tiene un género específico por el que pueda definirse, las canciones «están influenciadas por muchos tipos de música, desde clásica, contemporánea, pasando por bandas sonoras, folk, country y todo lo cercano a la música de los 60», reconoce el malagueño, quien pretende que sea el propio oyente el que defina qué es lo que exactamente le provoca su música.

