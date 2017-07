Padilla y El Fandi, por la Puerta Grande en Estepona

El banderillero malagueño Juan José Trujillo volvió a ser operado el pasado viernes en el hospital de El Fandi fue el gran triunfador del festejo celebrado en Estepona el pasado fin de semana, en el que cortaba un total de tres orejas y rabo, destacando su labor con el capote y banderillas ante el buen tercero de la ganadería de Carlos Núñez, que fue premiado con la vuelta al ruedo. También salió a hombros Juan José Padilla después de cortar una oreja a cada uno de su lote; mientras que el diestro malagueño Javier Conde realizó una entonada faena ante el quinto toro de la tarde, un noble toro que le permitió realizar los mejores pasajes de su tarde llegando a poner al público en pie, el mal juego con la espada le impidió cortar trofeo alguno, según informa la agencia Efe. Por la mañana se le rendía un homenaje al matador malagueño con el descubrimiento de una placa en el coso esteponero y contando con la presencia del alcalde de la localidad costasoleña, José María García Urbano.



Fortes pierde el triunfo con los aceros en Arévalo

El mal uso de los aceros también privó a Fortes a salir a hombros el sábado junto a Morante de la Puebla y Cayetano en Arévalo (Ávila). El diestro malagueño rayó a un grandísimo nivel frente al tercero, al que cuajó con mucho temple y seguridad en una faena de altas cotas. Algo parecido le ocurriría frente al sexto, con la salvedad de que este toro fue mucho más complicado.



La Unión Taurina de Abonados analiza los carteles de La Malagueta

La Unión Taurina de Abonados de Málaga ha publicado un comunicado, firmado por su presidente Joaquín Riera, en el que lamenta la ausencia en los carteles presentados por Toros del Mediterráneo de toreros como Morante de La Puebla, Miguel Ángel Perera, Curro Díaz, Diego Urdiales, López Simón, Ginés Marín o Juan del Álamo; solicitando «conocer las cartas de compromiso de los toreros presentadas y el contenido de la oferta con la que ha resultado ganadora del concurso». Con respecto a la encerrona del malagueño Saúl Jiménez Fortes, señalan que «su condición de triunfador de la pasada Feria le hace merecedor de estar anunciado dos tardes», como harán Alejandro Talavante y Roca Rey, algo que «valoramos positivamente pero no que lo hagan juntos en dos corridas, pues así conforman carteles similares». En lo que se refiere al mano a mano de Enrique Ponce y Javier Conde, y en el que se desarrollará el espectáculo Crisol, consideran que «vale para cualquier plaza de toros, pues no es un proyecto exclusivo ni diseñado para las Corridas Picassianas que el pliego pretende potenciar». Además, lamentan que no se hayan anunciado las ganaderías de los festejos del 16 y 17 de agosto: «Entendemos que no se podrán vender localidades para esos festejos por los derechos de devolución que adquieren los espectadores al sacar su entrada», añadieron desde la Unión.