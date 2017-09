Olsdal y Digital 21: lanza su primer disco la alianza Málaga-Gotemburgo

Miguel López Mora se fue hace muchos años de Málaga rumbo a Madrid, convencido de que su empeño y determinación le llevarían a hacerse un hueco en el panorama musical nacional y, por qué no, internacional. Los veteranos del lugar aún recuerdan a su grupo de pop-rock protoindie In The Dark pero, sobre todo, su aventura en solitario como Digital 21, su reinvención como músico y productor de electrónica con querencias industriales. Desde la capital del país ha logrado colaborar con la mítica Ana Curra, telonear a Project Pitchfork... y formar un dúo de tecno orquestal con Stefan Olsdahl, bajista de los británicos Placebo. La alianza se forjó hace un par de años y ahora, por fin, cosechan lo sembrado en un disco largo (en 2015 lanzaron el epé Rebellion) que saldrá en octubre.

Olsdal y López Mora se conocieron gracias a su amor por The Smiths (ambos trabajaron en un disco de tributo a los de Morrissey y Marr). Hoy forman un dúo musical de lo más sólido, ya con larga duración en la pole: se titulará Inside, se publicará a través del sello Kobalt y ha sido grabado entre Londres (ciudad donde reside el escandinavo) y Madrid (el hogar del malagueño). «El proceso de creación a distancia dio a las canciones un viaje fructífero. Como si pusiéramos las pistas en órbita y lentamente las arrastraramos de vuelta a la Tierra cubiertas en polvo espacial», asegura Olsdal en el texto con que presentan sus nuevas canciones. Inside realiza, en realidad, muchos más viajes musicales por nuestro planeta: el disco incluye colaboraciones vocales de la japonesa Cuushe, la islandesa Margrét Rán (del grupo Vök), la china Helen Feng del grupo Nova Heart y la franco-alemana Juliette Dessange del grupo Saschienne. Precisamente esta última pone la voz en Who Are All Of You?, el sencillo de adelanto del álbum. Por supuesto, un cuarteto de cuerda, ingrediente fundamental en su sonido entre la electrónica y la clásica, colabora de forma decisiva en los acabados del nuevo repertorio de Olsdal y Mora.