Microteatro Málaga estrena temporada y nuevos espacios en su apuesta por la cultura

El Búnker y Nanoteatro son las dos nuevas iniciativas

Microteatro Málaga ha regresado en septiembre con las pilas recargadas y con un objetivo claro: proteger la cultura malagueña. Y es que no sólo propone una cartelera con protagonistas como el premiado Alberto Iglesias, sino que en este inicio de temporada ofrece al espectador dos nuevos espacios en los que seguir acogiendo actividades de primer nivel: El Búnker, en el que tendrán cabida distintas disciplinas artísticas, y Nanoteatro, pensado sobre todo para las familias. El Búnker, coordinado por Jamp Palô, es un espacio reservado a la difusión de las distintas iniciativas que conforman el panorama cultural malagueño. Así, fotografía, pintura, danza, teatro, cine, música o literatura serán protagonistas todos los miércoles del año. Este espacio se dividirá en dos zonas: Up y Down.

La primera acogerá exposiciones; ciclos de cine, en los que se proyectarán cortometrajes y películas de realizadores malagueños, y también presentaciones y encuentros literarios o recitales de poesía. La Zona Down, de forma casi paralela al clásico formato de representaciones de 15 minutos para 15 personas en un espacio de 15 metros cuadrados, ofrecerá microteatro, microdanza, microconciertos y micromagia. En concreto, en la Zona Up el visitante podrá disfrutar durante estos días de Feels, una exposición con fotografías de Gabry Cano y José Antonio López, en la que el color y los sentimientos, mezclados con los modelos, serán los protagonistas.

El día 20 le llegará el turno a Cine Fórum, donde se ofrecerán los cortometrajes El otro barrio, de Sergio Sánchez; Sí, quiero, de Rafael Puerto, y La charla, de Miguel Almanza, así como un avance de Las pesadillas de Alberto Soto. Por su parte, en la Zona Down los miércoles se pondrá en escena Psycho meetic, una pieza en la que Fernando Polanco, como autor, y Silvestre Reyes, como director y también actor, junto a Nieves del Amo, muestran al espectador una nueva red social para que asesinos y víctimas encuentren su media naranja. También este nuevo espacio acogerá El último Frigopie, una comedia de Fernando Polanco, dirigida por Jamp Palô y con Javier Cerezo y Belén López como actores, en la que la confesión de Ylenia a su padre de que es vegetariana le traerá muchos problemas.



Nanoteatro

Respecto a la otra nueva propuesta de esta temporada, Nanoteatro, se trata de un espacio dirigido a las familias, donde, bajo la coordinación de la actriz y directora Tania Mercader, de la compañía TETAteatro, los domingos por la mañana se ofrecerán distintas actividades, tales como microteatro, conciertos, charlas sobre educación, presentaciones de libros infantiles, talleres para niños y adolescentes, circo o magia.

La primera invitación será el domingo 17 y la hará la actriz y cantante Teresa Alba, que, junto a Antonio Yuste, ofrecerá un concierto con sonidos de bossa nova, jazz y boleros, dirigido sobre todo a madres con hijos lactantes. El día 24 será el turno de Érase dos veces Blancanieves, una obra ideada por Tania Mercader y protagonizada por Belén Mejías.

En lo que se refiere a la cartelera con la que Microteatro Málaga inaugura la nueva temporada y que responde al título de Por mi primera vez, incluye siete piezas y, entre las figuras destacadas con las que cuenta, está el director, actor y dramaturgo Alberto Iglesias. Los espectadores también podrán ver en la Sesión Golfa First date, dirigida por Roy Laguna. Y entonces llegó ella es un micromusical ideado y dirigido por Jamp Palô. Finalmente, en la Sesión de Tarde se incluye El favor, escrita por Eli Navarro y dirigida por Esther Lara.