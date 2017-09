Bienvenidos al singular mundo de The Black Lennons

No es muy habitual que un periodista dé muchas buenas noticias seguidas; quizás lo sea menos aún que las reciba. Pero esto último es justo lo que le está pasando a Silvia Grijalba, periodista, gestora cultural y músico: si hace unas semanas supimos que la malagueña sustituirá Churriana por El Cairo (abandonará su puesto al frente de la Casa Gerald Brenan y la Fundación Rafael Pérez Estrada para liderar la sede del Instituto Cervantes en la capital egipcia) ahora anuncia el lanzamiento del segundo disco de la banda que colidera junto a Julen Palacios, The Black Lennons. Y nada más y nada menos que a través del prestigioso sello alemán Psychofon Records, la actual casa de grandes como los iconoclastas The Residents. Se titulará Sebas y Conrado: trabajo fino y delicado y de él se editarán sólo 200 copias, disponibles a partir del 15 de octubre.

¿De qué van The Black Lennons? Difícil pregunta: el suyo es un pop extravagante, de vanguardia, con un amplio arsenal de instrumentos no demasiado habituales en el formato canción (theremins por doquier), leído y cultivado, absolutamente conceptual (su primer disco, Querida Lógica, imaginaba a grandes pensadores como Freud o Wittgenstein viviendo en la Costa del Sol actual) pero lejos del cuello vuelto y las cejas de snob; lo suyo se sirve siempre con sentido del humor (una canción de aquel trabajo se titula Aquajung). Es ese tipo de música que a partir de canciones crea universos pequeños y particulares, extraños y extrañados, muy del gusto de la nómina de artistas Psychofon Records.

Sebas y Conrado: trabajo fino y delicado es otra pirueta conceptual de Grijalba y Palacios: se trata de un álbum, adelantan desde Psychofon, sobre la alienación en el mundo laboral a partir de dos trabajadores, los susodichos Sebas y Conrado, en sus cotidianidades más grises y anodinas.

Colaboradores

Para contar todo esto, la pareja musical ha contado con colaboradores de excepción, como Juanillo Basura (el tercer Lennon) a la batería, Lee McFadden (miembro de Jowe Head And An Infernal Contraption, la banda del mítico componente de Swell Maps e integrante de Television Personalities), en algunas voces, y Danielle de Picciotto (activista ineludible de la escena berlinesa), que ha brindado el dibujo a partir del cual se ha confeccionado la exquisita portada de Sebas y Conrado.

Pero no se vayan todavía... El disco a modo de Matrioshka, contiene otro, a cargo de The White McCartneys, canciones que subvierten (o pervierten) himnos de The Beatles (los títulos The walrus was a girl, Nine is Fine or Paul is Bez pueden dar pistas de las intenciones). ¿Como se las habrán apañado Grijalba y Palacios para salir de todo esto triunfantes y con esa sonrisa torcida tan suya de todo esto? La respuesta, el 15 de octubre.