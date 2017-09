Nueva promoción para un nuevo escenario

Concierto Inaugural de la IV Promoción de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía

Patio central del Museo de Málaga

Dirección: Barry Lee Sargent. Programa: Obras de Locatelli, Corelli, Scarlatti y Geminiani

La apuesta personal de la Filarmónica de Málaga por el proyecto de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía encuentra su reflejo en la nueva promoción de alumnos, de cuyo primer encuentro hemos recogido el trabajo de una intensa semana de encuentros de la mano del concertino de la Orquesta Barroca de Sevilla, Barry L. Sargent. En este esfuerzo la OFM no ha dudado en aunar voluntades y recursos hasta el punto de que el primer concierto de la temporada viene de la mano de la JOBA. Concierto con repertorio que podemos calificar de nada condescendiente con los músicos y lleno de atractivo para el público aficionado. El antiguo Palacio de la Aduana hoy sede -gracias al empeño de todos y ejemplo del empuje de la ciudadanía- del Museo de Málaga se revelaba como nuevo escenario para la gran música descubriendo una acústica idónea que hace soñar con nuevos encuentros, nuevos retos y, por qué no decirlo, el deseo de ponerlo a prueba con la propia Orquesta Filarmónica de Málaga: podría sorprender y muy gratamente a todos.

En las notas al programa de mano se señalaba el intenso viaje que representaba el programa propuesto, con una amplia selección de páginas centradas en el concerto grosso que desde Corelli a Geminiani constituyen, a vuelapluma, la piedra de toque de esta forma musical que no ha dejado de evolucionar hasta nuestros días; primero, desde su propia cuna italiana para saltar, después, a la elaboración continental. Si algo distingue claramente al Barroco es el carácter internacional de sus avances singularizado por la emoción.

Barry L. Sargent, al frente de la nueva promoción de la JOBA supo hacer aflorar, la materia prima con la que parten los encuentros para los próximos dos años, período que en lo formativo apetece un tanto concentrado aunque los resultados en concierto destacan el talento natural de los músicos que lo conforman; la prueba palpable fue este pasado encuentro. Queda mucho camino por recorrer pero aun así ya sobresalen las cuerdas de Fernando J. Jurado y Abraham Constantino: el Corelli que protagonizaron estaba más cercano al virtuosismo que al mero ejercicio académico. Si éstas son las cuerdas, qué no nos depararán los vientos de esta cuarta singladura... Arranca la JOBA y comienza la temporada de la forma más brillante posible: un viaje a los orígenes de lo que hoy conocemos como gran repertorio, la independencia de la música instrumental de la vocal hasta desembocar en ese gran catalizador que es Bach; el gran maestro, fuera de programa, puso el cierre al concierto.