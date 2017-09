Vanesa Martín no podrá actuar en la plaza de Las Ventas

Manuel Carrasco tampoco podrá ofrecer su concierto, previsto para el viernes

La promotora de Vanesa Martín ha comunicado oficialmente la suspensión del concierto que la artista malagueña tenía previsto ofrecer este sábado en la plaza de toros de Las Ventas tras serle denegado por la Comunidad de Madrid el permiso para su celebración por razones de seguridad.



Así lo expone en un comunicado en el que sus responsables se declaran "sorprendidos sobremanera" por la decisión, ya que "este mismo año ha autorizado otro tipo de eventos (taurinos, de motor, etc)" en ese mismo recinto.



Su anuncio llega después de que la promotora de Manuel Carrasco, quien también tenía programado un concierto en Las Ventas para el día antes, afirmarse que lo suspendería de no recibir una respuesta positiva antes de las 12 del mediodía de hoy por parte de la Comunidad de Madrid. Lo mismo le ha ocurrido a la malagueña Vanesa Martín, que en su perfil de Twitter comentaba a sus seguidores la situación.





Según han explicado a Efe fuentes de la Comunidad de Madrid, propietaria del recinto, esta ha denegado ambos permisos con base en un informe del Ayuntamiento de la capital donde se indica que la seguridad no está garantizada."Sentimos todas las molestias que esta resolución incomprensible, imputable solamente al recinto y totalmente ajena al artista y a su producción, pueda ocasionar", señala el comunicado de la oficina de Vanesa Martín, en el que se indica que el importe de las entradas será reembolsado por los canales de venta donde se adquirieron.Anuncia asimismo su intención de buscar "a la mayor brevedad" una nueva fecha y recinto, ya que el de este sábado era el único concierto previsto de la artista en la capital dentro de la gira de presentación del disco "Munay", que fue número 1 en ventas en España tras su salida al mercado.En una nota previa, esta oficina había argumentado que no podía trasladar el concierto en la misma fecha a otro espacio de la ciudad tanto por el carácter emblemático de Las Ventas como porque el aforo vendido excedía el de cualquier otro recinto disponible.Precisamente por su simbólico calado había sido escogido este coso taurino para cerrar la exitosa gira de Manuel Carrasco "Bailar el viento", la que más entradas vendió en España a lo largo de 2016.GTS, su promotora, ha indicado también que devolverá los importes abonados por las entradas compradas.Esta mañana el portavoz del Ejecutivo autonómico, Ángel Garrido, ha asegurado que su Gobierno estaba a la espera del informe de viabilidad urbanística por parte del Ayuntamiento, que sin embargo defendía que se había emitido un dictamen "antes del verano".El informe ha sido recibido hoy por la Dirección General de Seguridad, según aseguran a Efe fuentes de la Consejería, mientras que desde el Consistorio afirman que, después de que en julio se solicitara la autorización para este concierto, se comunicó el 11 de agosto que no era posible hacerlo.Se insiste en que se han otorgado informes negativos de seguridad de forma reiterada sin que la Comunidad haya actuado y que ya en junio se emitió un informe no vinculante en el que se alertaba de la necesidad de mejorar los sistemas de evacuación del ruedo.El último informe, al que ha tenido acceso Efe, indica que para que se puedan celebrar "espectáculos extraordinarios" es "imprescindible" que la plaza de toros se adecúe en materia de "seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización y accesibilidad".Para acometer estas obras se ha creado una comisión de trabajo para convertir la plaza en un edificio multiusos, compatibilizando estas actuaciones con la protección de Bien de Interés Cultural (BIC), con la plaza de toros de Valencia como referente.En una reunión en abril, detalla el documento, se acordó que se celebraran espectáculos extraordinarios por fases tras un "extenso plan de medidas correctoras", medidas que aún no se han adoptado.La adaptación se demorará meses, ya que según fuentes de la Consejería de Presidencia actualmente el proyecto está en fase de redacción después de que el pasado 29 de agosto la Comunidad aprobase destinar 15,1 millones a estos trabajos, que no van a interrumpir la temporada taurina.