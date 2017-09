La morriña malagueña de Pablo Alborán

¿Por qué se bajó el malagueño Pablo Alborán de los escenarios hace dos años cuando estaba en la cima del éxito? Tras dos años de silencio el cantante reveló el miércoles en El Hormiguero que necesitaba parar, regresar a Málaga y refugiarse en su familia y en sus amigos. Una decisión que explicó en directo en antena. "Fue un día de concierto, en los bises me di media vuelta y cuando salí a beber agua, me acuerdo que abracé a Esperanza, que trabaja conmigo, y le dije: Quiero irme a casa. Y entonces me miró y me dijo: '¿Tú quieres ir a casa? Mañana nos vamos para casa'. Y, al rato, dije, voy a terminar lo que tengo, voy a cambiar el chip, pero necesito desconectar, necesito realmente volver a la calma. Y tenía la cabeza en el próximo disco, en poder componerlo con tiempo, sin prisa, sin fecha... Necesitaba vivir un poquito y vaciarme".

El cantante malagueño explicó en el programa televisivo lo que ha hecho en estos dos últimos años alejado de los escenarios. "He vuelto a estudiar música, a estar en casa, con mis amigos de toda la vida y encontrar la normalidad". Y añadió: "Mi peor enemigo he sido yo mismo, necesitaba hacer un impasse. El problema lo tenía yo. Mi peor enemigo creó que he sido yo. A ver, tampoco ha sido un drama. Ha habido momentos en los que simplemente decía: Necesito parar un poquito. Nada de pánico escénico, ni llegué a odiar la profesión. Simplemente era una cuestión de que tenía que hacer un impasse, porque yo soy mi peor enemigo. Bueno, lo era, ya no lo soy".

Pablo explicó al otro Pablo, al presentador, que "necesitaba volver a la calma y tenía en la cabeza este disco ('Saturno') y quería componerlo con tiempo, sin prisa, sin fecha... Necesitaba vivir un poquito. Simplemente vivir". De hecho, durante la entrevista, Pablo Motos le preguntó que había hecho durante estos dos últimos años y el malagueño no escondió ni un ápice su morriña malagueña y de los suyos y como se curó de ese "quiero irme a casa". "Volviendo a mi tierra, a mi casa, con mi familia... Me di cuenta de que me ha perdido muchas cosas de la vida, del día a día, de mi familia, de los amigos..." Durante la conversación detalló una conversación con su hermana en la que ella le recordó que siete años atrás "explotó todo y Pablo empezó a trabajar yo me quedé sin hermanito". Pablo Alborán reconoció esa ausencia contanto que "es verdad que yo seguí mi sueño y hay veces que no te das cuenta de que hay unas personas que te están esperando, que están pendientes, que les afecta muchísimo más que a ti lo malo, lo bueno... Hacía falta de repente pestañear y estar con los míos".

También contó una conversación con su hermana que le "tocó mucho". "Me dijo: 'No te has parado a darte cuenta de que de repente hace siete años explotó todo y desapareciste. Nunca se quedó sin hermanito, pero sí que es verdad que yo seguí mi sueño y hay veces en las que no te das cuenta de que hay personas que te están esperando, que están pendientes de ti, que les afecta muchísimo más lo malo o lo bueno, que igual no consiguen gestionar las cosas iguales que lo puedo hacer yo, y yo hay veces que ni lo gestiono... Hacía falta pestañear un poquito y estar con los míos".



Los fans de Pablo Alborán están de enhorabuena. El malagueño regresó con más fuerza que nunca después de su largo descanso. Tras este parón, Alborán ha vuelto con dos nuevos temas: ´Saturno´ y ´No vaya a ser´. Unas canciones que presentó este miércoles en ´El Hormiguero´ junto a Pablo Motos.turno´.