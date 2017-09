Comienza hoy el casting para la serie 'Genius', que retratará la vida de Picasso

El casting para la serie 'Genius', que retratará a Pablo Picasso, ha comenzado hoy en Málaga con la asistencia, en un primer momento, de 300 personas han asistido para conseguir formar parte de la figuración de esta producción de National Geographic y Fox 21 y se prevé, según ha expresado el director de casting Rafa Guadamuro, que asistan diariamente unas 400 personas al encuentro.

La compañía malagueña Modexpor, encargada en otras ocasiones de coordinar los castings para series como Juego de Tronos o Black Mirror, ahora, está a cargo de la coordinación de este casting en el que se están exigiendo características, tanto en hombres como mujeres, como: Tener entre 16 y alrededor de 60 años, no llevar tatuajes que puedan verse a simple vista, no llevar peinados "modernos" y no tener el cabello teñido, "al natural", ha explicado Guadamuro. Asimismo, se pide a los asistentes acudir con una vestimenta "normal" y "mínimo maquillaje".

Además, el director de casting ha destacado que estas características se exigen así "ya que estamos hablando de una etapa histórica que comprende desde el 1890 hasta el 1940, por lo que peinados inusuales, tinta en la piel o pelo teñido, no es acorde con la época".

Las pruebas se realizarán en la sede de la compañía Modexpor (Plaza Uncibay, n.º 5, 2º planta) entre el día de hoy, el viernes 22, lunes 25 y martes 26 a partir de 11.00 horas hasta las 17.00 horas.

El rodaje de esta serie, cuyo protagonista, Picasso, será representado por el conocido actor malagueño, Antonio Banderas, tendrá lugar en la ciudad a partir del jueves 2 de noviembre hasta el viernes 10 de este mismo mes. Más tarde, y siguiendo el recorrido y vida del pintor, se desplazaran a ciudades como París o Barcelona.

Ya que la serie retratará la vida del pintor, los emplazamientos de la ciudad elegidos para este rodaje serán, entre otros, la Casa Natal del artista y la Plaza de la Merced como señas identificativas e imprescindibles para el desarrollo de la historia.