DC: la cuna del cómic moderno

Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Linterna Verde, La Cosa del Pantano, Aquaman, Catwoman, Nightwing, Flecha Verde, Hombre Halcón, Constantine..., la familia de superhéroes de la editorial DC Comics es interminable. En 1935, el sello, cuyo nombre responde a las iniciales de Detective Comics, título de una de sus primeras series de éxito, lanzó 'New Fun: The Big Comic Magazine', considerado "el primer cómic estadounidense". La publicación, de contenido inédito, con tamaño de periódico y completamente en blanco y negro, marcaría los primeros pasos de la historia del cómic tal y como hoy lo conocemos, ya que hasta la fecha este tipo de publicaciones se limitaba a recopilar las viñetas que diariamente se publicaban en los periódicos.

Así lo relata con todo lujo de detalles el guionista y editor Paul Levitz en el impresionante '75 Years of DC Comics. El arte de crear mitos modernos', un volumen de Taschen que recorre la apasionante aventura del sello que dio vida al hombre de acero y al justiciero de Gotham City, dos de los superhéroes más populares de todos los tiempos. A las palabras de Levitz, todo un veterano de DC tras más de tres décadas a su servicio –incluida su etapa como presidente de la compañía, de 2002 a 2009–, el título cuenta con una apabullante galería de más de 2.000 imágenes que reproducen portadas, viñetas e ilustraciones clásicas y actuales de todo el universo DC entre 1938 y 2010.

El libro, de 720 páginas y editado anteriormente en gran formato, vuelve a las estanterías con un tamaño más compacto y un precio de 49,99 euros (la edición original costaba 150 euros). Estas reducciones de medidas y coste no implican que la calidad de la edición se haya visto afectada, conservando la maestría que siempre despliega Taschen en cada una de sus publicaciones. La edición es en inglés e incluye un cuadernillo con la traducción de los textos al español.

, fundador de National Allied Publications, que después se convertiría en DC, y considerado el padre de la novela gráfica. Gracias al éxito de estas publicaciones con material original, que se lanzaron con diversos títulos ('New Fun Comics', 'More Fun Comics'...), los cómics comenzaron a invadir los quioscos a mediados de los años treinta. Pero el punto de inflexión lo provocó 'Detective Comics' en 1937, ya que se trataba del primer título con una única temática (hasta la fecha se editaban en el mismo cómic historias diversas de romance, western, acción, deporte...). La compañía iba creciendo y sus ediciones también. Así llegaría el archiconocido primer número de 'Actions Comics' (1938), en cuya portada aparecía un hombre con una capa roja levantando un coche sin mucho esfuerzo. A partir de este título nada volvería a ser lo mismo. Aunque había sido ideado inicialmente como una tira de prensa y rechazado en repetidas ocasiones –«muchos pensaban que nadie quería leer sobre un personaje de un planeta condenado que llega a la Tierra como héroe y se disfraza como apacible periodista», relata Paul Levitz–, Superman había llegado para transformar por completo el mundo de las viñetas. Sus padres,, propiciaron la primera gran explosión del cómic y de la editorial DC.

Superman fue el primer superhéroe de cómic con repercusión, pocos llegaron a conocer al japonés Golden Bat (aquí le llamamos Fantasmagórico), reclamado por los más puristas como el primer superhéroe de las viñetas, y conectó de inmediato con una sociedad, la norteamericana, que pasaba por un momento de dificultades debido a la Gran Depresión. Niños y adultos vieron reflejadas en el hombre de acero sus esperanzas de superación y lo adoptaron como símbolo.

El siguiente apartado, 'La edad de oro: 1938-1956', rememora el tremendo éxito provocado por las aventuras de Clark Kent, convertido en todo un mito, y el nacimiento de Batman, que aparecería en el número 27 de 'Detective Comics' (1939). La irrupción del caballero oscuro y su impacto en las ventas propició el crecimiento del sello, que tuvo que aumentar su plantilla para satisfacer la demanda de historietas, y la aparición de una imponente nómina de personajes, entre ellos Doctor Destino, Starman, El Espectro, Linterna Verde, Aquaman, Flecha Verde y la sensacional Wonder Woman, o Mujer Maravilla, como se la conoció en nuestro país. La época dorada culmina con el primer equipo de superhéroes de la historia: la Sociedad de la Justicia de América, que después pasaría a ser La Liga de la Justicia.

La editorial inicia así 'La edad de plata: 1956-1970', en la que muchos de sus títulos dejaron de publicarse tras la Segunda Guerra Mundial. No obstante, mantuvo la atención del público gracias a la serie de televisión de Batman protagonizada por Adam West. El éxito de una renovada y actualizada versión de Flash volvió a hacer despuntar a DC, que miraba de reojo cómo la competencia de Marvel comenzaba a superarle.



'La edad de bronce: 1970-1984' está protagonizada por un sustancial cambio: los cómics dejan de ser un entretenimiento para público joven y pasa a conectar con el mundo adulto. Las tramas se complican y la psicología de los personajes comienza a captar el centro de las tramas y de las historias. En estos años llega a las pantallas la primera de las películas de Superman. La cinta protagonizada por Christopher Reeve fue todo un acontecimiento mundial tras su estreno en 1978.

El volumen concluye su recorrido por 'La edad oscura: 1984-1999', en la que el mundo es testigo de la muerte de Superman, la aparición de los Watchmen y la revisión de Batman por parte de Frank Miller, y 'La edad moderna: 1998-2010', en la que se detallan las nuevas líneas de trabajo de la compañía y la fuerte irrupción de sus superhéroes en el engranaje de Hollywood. La película 'El caballero oscuro' (2008), secuela de 'Batman Begins' (2005), logró recaudar más de mil millones de dólares, dejando bien claro que el universo de DC sigue siendo incluso más atractivo que cuando llegó a los quioscos ochenta años atrás.