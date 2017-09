Todos quieren rodar con Banderas

Todo el mundo quiere formar parte del próximo proyecto de Antonio Banderas. La tercera convocatoria del casting en busca de extras para la grabación en Málaga de la serie 'Genius', en la que el actor malagueño interpretará a Pablo Picasso, dejó colas notables en las inmediaciones de las oficinas de Modexpor, la empresa encargada de la búsqueda de la figuración, en la Plaza Uncibay.

Entre las 11.00 y las 17.00 horas, cerca de medio millar de personas registraron su deseo de acompañar a Banderas en uno de sus proyectos más acariciados, el de interpretar a su paisano más icónico. Este martes, última jornada, en el mismo horario, de casting.

Modexpor exige un perfil de extras, tanto en hombres como mujeres, de entre 16 y 60 años. Además, para ser seleccionado, es importante no llevar tatuajes que puedan verse a simple vista, no llevar peinados «modernos» y no tener el cabello teñido, «mejor al natural», explicó el jefe de cásting, Rafa Guadamuro. Asimismo, se pide a los asistentes acudir con una vestimenta «normal y mínimo maquillaje». En este sentido, el director de casting destacó que estas características se exigen así «ya que estamos hablando de una etapa histórica que comprende desde el 1890 hasta el 1940, por lo que peinados inusuales, tinta en la piel o pelo teñido, no es acorde con la época».

El rodaje malagueño de 'Genius', una producción de National Geographic y Fox 21, tendrá lugar entre el 2 y el 10 de noviembre. Más tarde, y siguiendo el recorrido y vida del pintor, el equipo se desplazará a ciudades como París o Barcelona.

"La vida de Pablo Picasso me ha fascinado desde siempre y tengo un enorme respeto por este hombre con el que, además, comparto lugar de nacimiento en Málaga", afirmó hace unas semanas Banderas en unas declaraciones facilitadas por la National Geographic. "Estoy encantado de trabajar con National Geographic, Brian Grazer, Ron Howard y con el resto del equipo de 'Genius' para narrar la auténtica historia de uno de los pintores más innovadores en todo el mundo", abundó el actor.

"Antonio fue una elección lógica ya que, él, al igual que Picasso, tiene un enfoque de la vida sin limitaciones y nos va a aportar la autenticidad que buscamos", indicó Ron Howard antes de añadir que "tiene una gama de registros interpretativos tan amplia que va a dar vida a este artista tan maravilloso y tan poco convencional".

Grazer, el productor, recalcó que "desde Pancho Villa a Ernesto Che Guevara, Antonio tiene un amplio historial de éxito a la hora de interpretar figuras icónicas y extraordinarias con una gran honestidad e intensidad. Con Picasso, estoy deseando ver su interpretación del hombre que se esconde detrás de la grandeza artística".

"No solo ambos son de Málaga, sino que, como Picasso, Antonio emana carisma y pasión y ha desafiado los límites con su destreza creativa", comentó Carolyn Bernstein, vicepresidenta ejecutiva y directora de Global Scripted en National Geographic.