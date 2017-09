"Actuar en Nerja siempre supone para mí una presión añadida"

Paseo Balcón de Europa de Nerja, año 1995. La adolescente Nuria Fernández Gómez interpreta «Fue tan poco tu cariño» de la inolvidable Rocío Dúrcal para poder abrirse camino en un certamen televisivo. 22 años después, esta misma noche, «la Fergó» volverá a interpretar la mítica ranchera en el mismo recinto. Será dentro de la gira México Lindo Sinfónico que inició el pasado mes de marzo en Irún.

A la cita de hoy no faltarán ni siquiera autoridades provinciales de la Junta de Andalucía, puesto que su actuación a toda orquesta constituye el colofón con entrada gratuita a los actos del Día del Turista programados por el Ayuntamiento de su Nerja natal. «Actuar ante mi familia, mis amigos y todos mis paisanos siempre supone para mí una presión añadida», reconoce.

No obstante, no será la primera vez que se suba al escenario del Balcón de Europa con orquesta, ya que tuvo la fortuna de interpretar otro repertorio junto a la Filarmónica de Málaga. «Para mí esta gira es muy especial. Primero porque la estoy compaginando con los conciertos que estoy haciendo junto a mi banda. De Nerja me voy a Tenerife con ella y el próximo fin de semana estoy Zamora con una nueva actuación de México Lindo Sinfónico», expresa.

«Pero lo es porque empecé, con mi primer pantallazo, cantando una ranchera en un concurso de televisión, mucho antes de Operación Triunfo. Cuando me propuso este proyecto Felipe Garpe, el de acompañarlo con sus mariachis, fue para mí como un regalo. No era un proyecto que yo montaba, sino que voy con él, cuando mi agenda me lo permite, y canto un repertorio basado en las rancheras de siempre, pero con partituras diferentes a las que en su día hicieron famosas Rocío Dúrcal o Rocío Jurado», añade Nuria Fergó a pocos minutos de realizar un último ensayo para el concierto de esta noche.

«Tengo que reconocer que estoy impresionada con la respuesta del público. Allí donde vamos llenamos. Es muy bonito, además, que destaque tu trabajo hasta uno de los mariachis que viene en esta gira y que ya acompañó a Rocío Dúrcal. Hemos recuperado rancheras de siempre, pero con ese toque más nuestro», sostiene la nerjeña. Al mismo tiempo reconoce que fue un reto aceptar este trabajo, pero que al mismo tiempo sabía que tenía capacidad para afrontarlo con soltura: «Si yo pensara que no iba a poder responder a lo que se esperaba de mí, no me arriesgaría a emprenderlo».

Ver cómo décadas después la impronta de canciones que popularizaron cantantes como Rocío Dúrcal se mantiene casi intacta es una de las sorpresas más agradables de esta gira. «Se podría hasta grabar un disco con todo lo que estamos viviendo. El público canta con nosotros. Todos se saben las rancheras y nos dicen luego que el espectáculo se les hace muy corto. Estamos seguros de que este proyecto dará para varias temporadas. Es además fácil de readaptar a todas esas bandas sinfónicas que hay en cada ciudad o localidad. Se puede presentar en aforos cerrados, o como en Nerja, al aire libre», mantiene la cantante.

Hasta se puede readaptar a un formato reducido, como ocurrió hace unas semanas en Galicia, al interpretar en una televisión dos de los temas de esta gira sinfónica con apenas cuatro mariachis como acompañamiento. Es algo mucho más económico, pero con un resultado que permite llevar estas rancheras de siempre a auditorios más selectos y reducidos, como argumenta la propia Nuria Fergó.