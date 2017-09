El mundo de la cultura celebra la decisión de Antonio Banderas

Al conocer la noticia, Dani Rovira sintetizó su alegría con un "¡Bravo!" en su cuenta de Twitter

Antonio Banderas por fin tiene un espacio físico en el que poder desarrollar su proyecto escénico en su ciudad. Una idea que comenzó a fraguarse hace años atrás y que por unas razones u otras no terminó de cuajar ni en la explanada del puerto ni en el cine Astoria. Muchos temían que estas dificultades desalentaran al actor, que finalmente tendrá en el Teatro Alameda el lugar desde el que levantar el telón de uno de sus más acariciados sueños. Fue el mismo intérprete el que realizó el anuncio el pasado jueves por la noche, una noticia que el mundo de la cultura malagueña y andaluza recibió con gran satisfacción.

El consejero andaluz de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, destacó que «Banderas es un ciudadano andaluz comprometido con la cultura y el desarrollo económico, social y cultural de Málaga» y elogió que esté haciendo esta «apuesta».

«Y lo hará en una doble vertiente: por un lado dará salida a nuevos creadores, lo que se traduce en más oportunidades para los artistas malagueños para producir y estrenar obras. Y también creará riqueza y empleo en la ciudad». El consejero remarcó que Málaga «es hoy un centro de referencia cultural en Andalucía y España», y apuntó que «este proyecto viene a dinamizar aún más la oferta cultural de la ciudad».

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, calificó el anuncio de «noticia magnífica» para la ciudad. «Sólo puede recibir aplausos», dijo, a la vez que confesó que sabía «algo» de este acuerdo «hacía poco tiempo». De la Torre indicó que ahora «nadie podrá objetar nada» a la iniciativa del actor, al que ya ha transmitido su «apoyo y gratitud por incrementar la oferta cultural». Del mismo modo, el diputado de Cultura y Educación, Víctor Manuel González, considera muy positiva la «apuesta firme y decidida de Antonio Banderas por Málaga». «Tengo la sensación de que va a suponer un enorme éxito para Banderas y para la ciudad».

También la concejala de Cultura, Gemma del Corral, tuvo palabras de felicitación sobre el proyecto en el Teatro Alameda. «He recibido la noticia con muchísima alegría. Me parece una gran oportunidad para el teatro, para Antonio y para la cultura de la ciudad. Y tengo especial satisfacción porque creo que va a significar un revulsivo en el proyecto del Soho como barrio cultural».

El director de los teatros municipales (Cervantes y Echegaray) y el Festival de Málaga Cine en Español, Juan Antonio Vigar, se suma a estas felicitaciones a un proyecto que considera «excelente en todos los sentidos».

«Me parece un proyecto que impulsará sin duda las artes escénicas, que es algo por lo que estamos luchando todos. En segundo lugar, porque aumentará el número de infraestructuras culturales en la ciudad y permitirá que hagamos programaciones entre todos ambiciosas, y espero que en modo coordinado y complementario a la oferta que Málaga tenga con respecto a las artes escénicas. Por lo tanto, me parece un proyecto excelente y, además, tengo un gran respeto y admiración por Antonio Banderas. Sé que va a hacer un excelente trabajo en ese nuevo espacio».

Miguel Gallego, amigo personal de Banderas y programador de los escenarios municipales, conoce muy bien las ganas e ilusión que el intérprete tiene puestas en su proyecto escénico. Gallego, que formó parte activa del malogrado teatro del puerto, dice desconocer las líneas que seguirá este nueva apuesta. «No sé qué tiene pensado ahora, la verdad. Podría decir muchas cosas sobre el proyecto, pero no sé nada. Siempre hablamos, pero hablamos de mil cosas que no son para nada seguras. Y ahora me ha dicho que quiere contarme cosas y hablar conmigo. Yo la verdad que estoy encantado, me gusta mucho el lugar que finalmente ha elegido».

El actor y humorista Dani Rovira recibió con un «¡Bravo!» en su cuenta de Twitter la noticia de Banderas, un buena nueva que sin duda hará despuntar el tejido escénico de la ciudad que lo vio nacer.