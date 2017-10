Amazon celebra el Mes Indie con ofertas y descuentos en literatura independiente

Amazon celebra este octubre el Mes Indie con promociones y selecciones especiales de títulos independientes. Así, hasta el próximo día 31 los lectores podrán encontrar descuentos de hasta el 80 por ciento en más de 4.000 obras destacadas por los lectores en la Tienda Kindle.

El Mes Indie es una iniciativa creada para celebrar el movimiento literario 'Indie'. En su tercera edición, Amazon invita a los lectores a descubrir nuevos autores e historias, además de compartir sus experiencias con el resto de la comunidad lectora en Hispanoamérica.

Cada semana de este mes se lanzarán selecciones especiales de entre estas 4.000 obras, por ser los títulos indies mejor valorados por los lectores, facilitando así el descubrimiento de nuevos autores.

Algunos de los títulos que se incluirán en estas selecciones especiales son 'Hermosa locura', de Isabel Acuña; 'El mundo, contigo', de Joana Arteaga; 'Historia universal freak', de Joaquín Barañao; 'En cien años todos muertos', de Joan Boluda; '70 trucos para sacarle brillo a tu novela', de Gabriella Campbell; 'El misterio de la Reina Nefertiti', de C.T. Cassana; 'La portadora', de Lorraine Cocó; 'Viaje al centro de mis mujeres', de Alicia Domínguez Pérez o 'No le digas a la mama que me he ido a Mongolia en moto', de Ricardo Fité; 'La vida que no elegí', de Lorena Franco y 'La noche más linda', de Lorena Fuentes.

A estos títulos se suman, entre otros, 'Los círculos del alma', de Elena Fuentes Moreno; 'Sentenciado: Eclosión', de Jesús Gragera; 'La sombra de la muerte', de Antonio Lagares; 'Traición en la almazara', de Nicolás López Cisneros; 'Imperio Freelance', de Laura López Fernández; 'Siete libros para Eva', de Roberto Martínez Guzmán; 'La última habitación', de Carlos Navas Martínez-Márquez; 'El secreto sumergido', de Cristian Perfumo; 'Entre las arenas del tiempo', de Kristel Ralston; 'El tigre de la canela', de Guisela Samudio y 'En la silla de Morfeo', de Alan Tenenbaum.

Estas promociones y selecciones especiales pueden encontrarse en la página oficial de la celebración del Mes Indie de Amazon.

Los lectores podrán unirse a la celebración compartiendo sus obras y autores favoritos en sus redes sociales con la etiqueta #MesIndie; o sus citas favoritas de los libros que descubran durante este octubre poniendo #CitaIndie.