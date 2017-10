Rocío Inestal, la malagueña que crea universos 'fantásticos'

Del derecho a la literatura. Rocío Inestal, una malagueña de 36 años ha escrito, como una madre que da a luz a su primer hijo, Corona de laurel 1. Los elegidos. Sin el propósito de alcanzar la fama y con la simple satisfacción de hacer una de las cosas que más le gusta, Rocío comenzó a escribir sus primeros relatos a través del blog de internet www.descubriendonuncajamassite.wordpress.com. «Mi amiga, que está más puesta en el tema de la informática, me recomendó que me abriera un blog, así comencé a escribir», explica. En este blog, Rocío inició lo que más tarde se convertiría en un hobby que la llevaría a escribir su primer libro. «Al principio escribía algunos relatos, la verdad es que no me convencían mucho, pero continué así durante un buen tiempo», detalla.

Esta pequeña aventura la llevó, durante una reunión de madres, a tener una idea. A sus 36 años confiesa que es fanática de la literatura fantástica. «Me encantan los libros de literatura fantástica como Harry Potter o El señor de los Anillos, ahí puedo decir que empezó todo, y de ahí, la idea de crear una historia de fantasía como es Corona de Laurel», señala.

El libro está publicado en la página de ventas online Amazon, que concede una oportunidad a los escritores de menos renombre vender sus publicaciones en la página web a través de un sistema de publicación gratuito. «Yo soy la encargada de editar el libro, me llevó bastante tiempo ya que no soy muy fanática de las tecnologías. Después hablé con una chica que fue la que se encargó de realizar la portada del libro», indica la joven escritora.

Corona de Laurel 1. Los elegidos, comienza con la historia de Abigail, una joven que debe ser entregada por sus padres a la antigua tata de su madre. En un mundo paralelo, ambientado en la época medieval, esta señora de avanzada edad abrirá un portal hacia nuestro mundo para escapar con la joven. A sus 18 años, Abigail descubrirá con la aparición de un chico misterioso que no pertenece a nuestro mundo y que su nombre, aparece en una profecía que deberá buscar para averiguar cuál será su futuro.