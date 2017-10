Málaga para la Gente también pide la gestión pública del CAC

El grupo Málaga para la Gente ha presentado una iniciativa en la comisión de Cultura para que el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga pase a tener una gestión pública una vez que acabe el actual contrato, en abril de 2018.

La viceportavoz de Málaga para la Gente, Remedios Ramos, ha recordado que el museo tiene gestión privada desde su apertura en 2003 y "son numerosas las voces que han protestado por la forma en que la dirige el concesionario". En este sentido, ha incidido en que "el cuarto informe de transparencia y buen gobierno de la Fundación Compromiso y Transparencia refleja la opaca y oscura gestión".

Ramos ha añadido que "no existe ningún control público de cómo se administran los más tres millones de euros anuales que el Ayuntamiento aporta en concepto de canon".

"Es el equipamiento cultural que recibe más fondos, a pesar de que no es el que más visitas contabiliza. La comisión de seguimiento que se establece en el contrato no ha realizado sus funciones de control. No sabemos cómo se distribuyen los gastos, cuáles son las contrataciones que se realizan, ni con qué empresas, ni cuál es el procedimiento que se emplea, ni la plantilla", ha criticado.

Asimismo, la viceportavoz de Málaga para la Gente ha anunciado que defenderá ante el resto de grupos de la comisión instar al equipo de gobierno a hacerse con la gestión del CAC, "sin prorrogarlo, ni adjudicarlo nuevamente a otra empresa privada, al igual que otras infraestructuras culturales de la ciudad".

También se reclama al PP el cumplimiento de los acuerdos plenarios para la realización de las cuentas y de la vigencia del contrato actual, así como la gestión del gerente.

En este punto, Ramos ha aludido al Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), una asociación de ámbito estatal que integra a profesionales representativos de todos los campos del sector del arte contemporáneo, que en julio pasado solicitó al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, una reunión para la que no ha recibido respuesta. Entonces, según relata la presidenta del IAC a Málaga para la Gente, "se alertaba de que el PP volvía a preparar una adjudicación de la gestión del CAC".

Ramos ha anunciado que Málaga para la Gente se reunirá el próximo día 26 con la representante del IAC que exige el cumplimiento del documento de buenas prácticas en museos y centros de arte, consensuado por las principales asociaciones de arte contemporáneo y suscrito en 2007 por el Ministerio de Cultura.

Por último, ha incidido en que Málaga para la Gente defiende la recuperación de la gestión pública y ha venido criticado, anteriormente como IU, "la opacidad y el oscurantismo con que se mueve el gestor del CAC", aludiendo, además, que la Diputación aprobó este pasado martes, "sin los votos del PP, la recuperación de la gestión del Museo de Arte de la Diputación (MAD) en Antequera, que tiene los mismos gestores".