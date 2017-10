Pablo Alborán, un mar de emociones en Gibralfaro

­La íntima velada que el malagueño Pablo Alborán ofreció este jueves para no más de 400 personas en el Castillo de Gibralfaro, fue un mar de emociones tanto para el cantante como para el exclusivo público. «Estoy muy nerviosos porque volver a la tierra que me vio nacer me produce mucho respeto. Málaga es mi talismán y quiero agradecerle todo lo que me ha dado», dijo el cantante malagueño nada más comenzar el recital con la canción Solamente tú.

Y aunque insistió en varias ocasiones que acudía con muchos nervios, Alborán fue soltando lastre poco a poco y fue desgranando algunas de las canciones del su esperado nuevo álbum, que lleva por título Prometo, que verá la luz el próximo 17 de noviembre. «Me he desnudado en este disco. He rebuscado mucho en mi interior y me he dejado la voz en él», confesó tras interpretar Al paraíso y La llave, pertenecientes a este nuevo álbum. Después llegarían No vaya a ser y Saturno, también nuevas.

Tras dos años de silencio, el cantante reveló en septiembre en El Hormiguero que necesitaba parar, regresar a Málaga y refugiarse en su familia y en sus amigos. Una decisión que explicó en directo en antena. «Fue un día de concierto, en los bises me di media vuelta y cuando salí a beber agua, me acuerdo que abracé a Esperanza, que trabaja conmigo, y le dije: Quiero irme a casa. Y entonces me miró y me dijo: '¿Tú quieres ir a casa? Mañana nos vamos para casa'. Y, al rato, dije, voy a terminar lo que tengo, voy a cambiar el chip, pero necesito desconectar, necesito volver a la calma».

Una calma que encontró en su Málaga natal y desde la que este jueves inició el nuevo camino que tiene por delante con 'Prometo'.