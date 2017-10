Banderas y Picasso: Como dos viejos amigos

­ Antonio Banderas y Pablo Picasso tienen más cosas en común de las que podría parecer. Son malagueños, sí, pero, también y sobre todo, hombres torrenciales, vehementes, con un apetito insaciable por la vida y la creación... Fuerzas de la naturaleza, como suele decirse. Por eso cuando se supo, hace unas semanas, que Banderas había sido el elegido para encarnar al pintor de la Plaza de La Merced en la temporada de la serie Genius, que National Geographic dedicará al autor del Guernica la cosa resultaba lógica, natural. Esta semana comenzará en nuestra ciudad la grabación en un variado repertorio de localizaciones picassianas que van desde, cómo no, su casa natal hasta la plaza de La Malagueta, pasando por calles emblemáticas como San Agustín, plaza de La Merced...

Que la cita entre Banderas y Picasso suene casi a reencuentro de dos viejos amigos (que no se conocen) no significa que haya sido sencillo. De hecho, el actor viene preparándose para el que podría ser el gran reto interpretativo de su carrera desde hace más de cinco años: en el ya lejano 2012 se anunció que el director Carlos Saura y el productor Elías Querejeta querían documentar en una película la creación del Guernica y que habían pensado en Antonio. 33 días se titula (aún) el proyecto, justo los que empleó el pintor en su tótem.

Antonio Banderas, que siempre va a por todas, como nos confirman sus amigos y colaboradores más allegados, vio todas las películas en las que aparece el personaje de Picasso para meterse a fondo en el personaje e, incluso, llegó hasta a pintar a tamaño real el Guernica para asomarse al alma creativa y humana de su paisano.

«Me lo plantearé con la misma seriedad que me planteó todos los papeles, pero evidentemente necesita un trabajo extra. No quiero fallarle a Don Pablo», comentó entonces el intérprete. Hoy, más de 2.000 días después, la aventura sigue en un cajón; todo han sido dificultades: Querejeta falleció, la financiación no ha sido tan fluida como se esperaba, problemas de derechos con el guión (ya se sabe que cuando el nombre de una estrella aparece en un proyecto de repente todo se encarece y las negociaciones se dificultan)... Pero surgió National Geographic.

Casa Natal

Hace unos meses, Antonio Banderas subió a su cuenta de Twitter la foto de una visita a la Casa Natal de Picasso. Nadie se podía imaginar por aquel entonces que aquella no era la simple instantánea del paso por un museo; fuera de encuadre quedaban miembros del equipo de Genius, que, ahora se sabe, acompañaron a Banderas aquel día para empezar a preparar el trabajo.

Ron Howard y Brian Grazer, productores de la serie, habían pensado inmediatamente en el malagueño para encarnar a Picasso: «Antonio fue una elección lógica ya que, él, al igual que Picasso, tiene un enfoque de la vida sin limitaciones y nos va a aportar la autenticidad que buscamos. Desde Pancho Villa a Ernesto Che Guevara, Antonio tiene un amplio historial de éxito a la hora de interpretar figuras icónicas y extraordinarias con una gran honestidad e intensidad», aseguraron en el comunicado en que anunciaron la contratación del malagueño. Y, por fin, Antonio y Pablo se darán la mano.

Localizaciones

Genius comenzará como empezó la vida de don Pablo: cuentan que el niño nació muerto y que fue resucitado por su tío, el médico Salvador Ruiz Blasco, con la bocanada de humo del puro que se estaba fumando. A partir de ahí, el equipo de National Geographic se desplazará a lo largo y ancho de un buen puñado de localizaciones malagueñas para conocer al primer Picasso: la Iglesia de Santiago, donde fue bautizado; la plaza de toros de La Malagueta, donde el niño pintor entró en contacto con uno de los conceptos decisivos en su arte, la tauromaquia; la calle San Agustín, donde estaba el parvulario al que acudía el pequeño Pablo...

Obviamente, no busquen a Antonio Banderas durante la grabación de estas escenas: por supuesto, el actor encarnará al genio en su madurez. Sin embargo, sorpresa, la foto de Banderas como Picasso en la ciudad de ambos es posible: la productora plantea rodar en alguna playa de la capital como trasunto de la Costa Azul francesa en la que Picasso se instaló. Y ahí Banderas sí que entra en el guión.

La grabación malagueña de Genius estaba prevista que ocupara la ciudad entre los días 2 y 10 de noviembre. Finalmente se ha adelantado, y el equipo empezó a instalarse entre nosotros el pasado viernes con la idea de comenzar mañana mismo las sesiones. Les esperan, ilusionados, un buen puñado de malagueños, no sólo los curiosos que suelen agolparse en los alrededores de los rodajes: medio millar de personas se apuntaron cada día de los cuatro del casting para ser extra de la producción. Muchos aún recuerdan las impresionantes colas que se formaban a las puertas de la empresa responsable del casting, Modexpor, en la plaza Uncibay: llegaban hasta casi la calle Comedias. Y sin casi. Porque nadie quiere perderse esto: Banderas y Picasso, Antonio y Pablo, encuentro de malagueñísimos en la tierra que los vio nacer.

La filosofía de 'Genius'



Genius no es una serie documental al uso, de ésas que copan las parrillas de los canales temáticos. National Geographic opta por un formato más asequible y quizás atractivo, con actores de postín y unos valores de producción notables. La idea es difundir la obra del retratado, entre el didactismo y la divulgación, sin renunciar a las posibilidades dramáticas del biopic. Se trata de la primera serie dramática producida por National Geographic.

En la primera temporada Geoffrey Rush encarnó a otro talento sin límites que definió el siglo XX: el científico Albert Einstein. Y la jugada no salió nada mal: diez nominaciones a los Premios Emmy avalan la primera aventura de los productores Ron Howard y Brian Grazer, nombres habituales de Hollywood. La segunda temporada de Genius, que constará de diez episodios, se rodará a lo largo de cinco meses en diversas ciudades: además de Málaga, Barcelona, París y Budapest acogerán al equipo de la producción. Se estrenará en la primavera del próximo año, 2018.