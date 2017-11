Y Banderas por fin se citó con Picasso

Y llegó el día tan esperado. Antonio Banderas ya es Pablo Ruiz Picasso. El actor malagueño ha rodado esta mañana una escena en la que incorpora al pintor de La Merced para la serie de National Geographic 'Genius: Picasso'. Y lo ha hecho en la playa de La Misericordia como trasunto de la Costa Azul en la que Picasso vivió su madurez. Se ha producido así el encuentro de dos fuerzas de la naturaleza, vehementes y con apetito insaciable por la vida, que comparten mucho más que tierra natal.

Desde la madrugada, los equipos técnicos de esta producción de National Geographic y Fox 21 han instalado todo lo necesario para el rodaje en la playa, donde se ha acotado un amplio perímetro prohibido al paso de peatones. Antonio Banderas abandonó la playa en torno a las 10.30 horas y, tras finalizar su trabajo en esa zona, el equipo técnico se ha trasladado a la plaza de la Merced, donde se ubica la Casa Natal de Picasso, otra de las localizaciones escogidas y en la que se han grabado las escenas del nacimiento del artista. También la Plaza de La Merced fue el escenarios de planos que contextualizan la época de la historia.

Con peluca (Banderas se ha rapado al cero, también las cejas, para vestirse de Picasso en su senectud), bañador, camisa blanca y uno de los icónicos batines que lucía el artista, el malagueño afronta el que podría ser el gran reto interpretativo de su carrera desde hace más de cinco años: en el ya lejano 2012 se anunció que el director Carlos Saura y el productor Elías Querejeta querían documentar en una película la creación del Guernica y que habían pensado en Antonio. '33 días' se titula (aún) el proyecto, justo los que empleó el pintor en su tótem.

Hoy, más de 2.000 días después de anunciarse, esta aventura sigue en un cajón. "Éste sí que es un personaje en el que me la juego, porque ese es de mi tierra. Este personaje me puede llevar a la gloria o me pueden echar de Málaga", comentó Banderas entonces. Pero el nivel de exigencia para 'Genius' ha sido similar.

Recordemos que el rodaje en Málaga de 'Genius: Picasso' comenzó ayer en la iglesia de Santiago, donde fue bautizado Picasso, y en la plaza de toros de La Malagueta, donde conoció la tauromaquia en su niñez.

Fue precisamente Banderas quien se empeñó en que esta serie se rodara también en Málaga, algo que no estaba inicialmente previsto. Convenció a Ken Biller, director, y se lo trajo hasta la capital de la Costa del Sol para mostrarle las ubicaciones más relacionadas con Picasso y su ciudad de nacimiento.

La nueva temporada de 'Genius' se prevé estrenar en 2018 con diez nuevos capítulos. No se trata de una serie documental al uso, de ésas que copan las parrillas de los canales temáticos. National Geographic opta por un formato más asequible y quizás atractivo, con actores de postín y unos valores de producción notables. La idea es difundir la obra del retratado, entre el didactismo y la divulgación, sin renunciar a las posibilidades dramáticas del biopic. Se trata de la primera serie dramática producida por National Geographic.

En la primera temporada Geoffrey Rush encarnó a otro talento sin límites que definió el siglo XX: el científico Albert Einstein. Y la jugada no salió nada mal: diez nominaciones a los Premios Emmy avalan la primera aventura de los productores Ron Howard y Brian Grazer, nombres habituales de Hollywood.