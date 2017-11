Nikki Hill: "Ser músico puede ser difícil, pero nunca he tenido problemas para trabajar duro"

Hill, cuyo particular estilo de rock y soul la sitúa entre AC/DC y las Staples Singers, asegura que aceptaría sin pensárselo unirse a la legendaria banda de Angus Young y que jamás se le ocurría aceptar una invitación de Donald Trump para actuar en la Casa Blanca. «No quiero estar cerca de él a menos que sea para celebrar su arresto», confiesa

La norteamericana Nikki Hill es la nueva sensación del rock and roll. Su potencial vocal, unido a un directo arrasador, la han convertido en una estrella en ciernes a tener muy en cuenta. Muchos ya la consideran la gran heredera de Etta James. Otros la llaman la "nueva reina del soul". Pero ella no deja que los piropos le distraigan de su objetivo: "liberar todos los sentimientos que lleva dentro sobre el escenario". Este domingo acude con su banda a la Sala Trinchera (21.00 horas). No se la pierdan. Están avisados.

Para un artista, su segundo trabajo suele ser un punto de inflexión. ¿Sintió mucha presión a la hora de ponerlo en marcha?

La presión fue la normal que cualquier artista siente para asegurarse de tener el tiempo, el dinero y todo lo necesario para crear. No sentí la misma presión que creo que siente un artista en un sello discográfico, ya que tengo el mío propio. Quiero seguir haciendo música para los fans, así que quería sacar otro disco después de hacer una gira con el primero de casi dos años.

Su nuevo álbum se titula 'Heavy Hearts, Hard Fists'. ¿Se necesita un corazón pesado y los puños duros para ser músico?

¡Por supuesto! Puede ser muy difícil a veces. Algunos días es como un trabajo de 24 horas y un verdadero alboroto para mantenerlo en funcionamiento. Pero nunca lo cambiaría por nada. Un trabajo de oficina puede sentirse igual. Por eso a veces respiro profundamente y sigo adelante. ¡Poder subir al escenario y liberar cualquier sentimiento hace que valga la pena! Nunca he tenido problemas para trabajar duro y soy muy afortunada de tener este duro trabajo.

¿Cómo llegó a situarse entre AD/DC y las Staples Singers?

R Creo que todas las ramas de la música estadounidense proceden de las mismas raíces. Escucho la pasión y el alma de la música gospel en el rock´n´roll. El verdadero rock´n´roll no puede separarse de eso.

El público español la adora. ¿Cómo se siente cada vez que acude a nuestros país?

¡Estoy muy agradecida a los fans españoles! Nada mejor que una sala llena de amantes de la música bailando y cantando y siendo libre. Espero poder seguir volviendo a España, que he comenzado a sentir como un segundo hogar.

¿Entiende lo que está pasado en Cataluña?

R No voy a fingir que lo entiendo. Sin embargo, sé lo que se siente pensar que tu país no te represente o que no hable en tu nombre ni en el de las personas. Solo puedo esperar que lo que sea que pase sea lo mejor para la gente. Y honestamente dudo que la mayoría de los gobiernos entiendan o se preocupen por eso.

¿No cree que es difícil innovar en la música rock? Algunos dicen que en el mundo del rock ya está todo hecho...

Claro que puede ser difícil. Pero, ¿por qué dejar de crear por eso? No toco para aquellos que ya no creen en el rock. La gente que aún ama la música de raíces seguirá escuchándola. Tengo que seguir creyendo en la música y no prestar atención a la negatividad que esa gente lanza. Y creo que la juventud continuará innovando. Cualquier música, sea rock u otra cosa, estará influenciada por artistas con los que todos estamos familiarizados. Solo tenemos que escuchar.

¿Por qué cree que el rock ya no ocupa el centro de las inquietudes de la juventud como ocurría en los sesenta y setenta?

Las cosas cambian. Hay cambios culturales Tenemos que seguir moviéndonos. Estoy cansada de los músicos y los fans que focalizan lo negativo de la industria. Apóyalo. Ve a ver bandas. Investiga nuevos artistas. Hay tantas cosas que llegan a los jóvenes en términos de entretenimiento... Mucho más que antes. ¡Es difícil mantenerse al día con cualquier cosa! Sigue apoyando lo que amas y siempre estará disponible. ¿A quién le importa si ya no es el centro? Puede ser el centro de tu mundo si quieres que así sea. Lo que hago no lo hago porque es popular, lo hago porque tengo que hacerlo.

Dicen que es la nueva reina del soul. ¿Cómo se siente cuando escucha este tipo de cosas?

Es una locura. ¡Me siento más como un bufón de la corte que como una reina!

¿Volverán a darse algún día personalidades tan auténticas y músicos tan buenos como lo fueron Gregg Allman o Fats Domino?

Antes que nosotros, estos increíbles músicos lideraron el camino. Y todo lo que podemos hacer es tratar de honrarlos y no dejar que las personas olviden su legado e impacto en la música. Pero creo que los grandes músicos siempre vendrán. Solo tenemos que escuchar. Vivo en el presente y tengo que creer en el futuro.

Canta 'Whole Lotta Rosie' mejor que Axl Rose. ¿Aceptaría unirse a AC/DC?

¡Por supuesto! ¿Por qué no?

¿Y cantar para Trump en la Casa Blanca?

¡Joder, no! No quiero estar cerca de él a menos que sea para celebrar su arresto.