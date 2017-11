Pasado y futuro se dan la mano en el cartel del Festival de Cine de Málaga

El Festival de Málaga. Cine en español ya tiene cartel para el próximo año. 'Proyección 21' es el nombre con el que su autora, Teresa Relancio, ha querido reflejar el número de la edición, que a su vez "es un reflejo fidedigno del siglo en el que vivimos, con sus luces y sombras".

"El cine se nutre de multitud de referencias filmográficas del pasado para, a su vez, hablarnos en cierto modo del futuro", ha explicado la autora justificando la composición del cartel.

En la presentación, que ha tenido lugar este viernes, el director del certamen, Juan Antonio Vigar, ha incidido en que la nueva edición seguirá con la hoja de ruta que ya se marcaron en la de 2017: potenciar el concepto de cine en español.

En estos momentos, ha explicado, es "oportuno" decir que "lo español es un espacio de confluencia cultural". Así, ha hecho hincapié en que el festival busca afianzarse como marco de encuentro y desarrollo para la veintena de países y los 580 millones de personas que hay "unidas por una lengua y cultura comunes".

"Para el festival la idea del español es geografía, producción e idiomas. Una suma que multiplica", ha apostillado. Además, con esta 21 edición, que se celebrará entre el 13 y el 22 de abril, ha asegurado, "queremos mirar al siglo en el que estamos. El cartel nos habla mucho de todo esto".

Por su parte, el alcalde, Francisco de la Torre, ha añadido que "hablar de la cultura es estar en un buen camino y saber que estamos dando servicio a algo muy importante: poner en relieve la lengua española", ha dicho tras valorar como "un acierto" el festival, al que le augura "un futuro espléndido".

Teresa Relancio ha calificado como "reto" el hecho de diseñar un cartel para el que se preguntó "en qué momento se encuentra el cine y qué efecto produce en el espectador". Ese fue su punto de partida.

También, ha añadido, pensó "en que el cine es un arte, y como tal tiene que provocar algún tipo de sentimiento como sorpresa, intriga o reflexión". Por ello, la autora ha elegido la imagen de un niño "de la que me he apropiado y he modificado añadiendo un objetivo a las gafas que lleva".

Este cambio genera en la imagen un carácter, según Relancio, "vintage-futurista". Una fotografía que además, incluye el elemento de sorpresa nombrado anteriormente. El niño, por su parte, representa el futuro.

En cuanto al resto de elementos que componen el cartel, la forma geométrica amarilla "representa la luz que genera una proyección y que plasma el número de esta edición, la 21", ha explicado. La línea roja alude a la alfombra roja por la que desfilan "tanto los protagonistas como las caras ocultas que hacen posible el Festival", ha apuntado esta zaragozana afincada en Málaga.

Las palmeras y biznagas "son elementos identificativos de la ciudad". Así, todo ello está "sobre un gran círculo azul, que hace referencia al mar que abraza esta ciudad, que ama al cine y la cultura".