Las diez películas de Fancine

Hay tantas agendas de Fancine como espectadores, porque un género de géneros como el fantástico multiplica las rutas y los senderos. Sirvan estas recomendaciones (algunas, como comprobarán, no lo son tanto) para cotejar gustos y disgustos personales o, para el más despistado y confiado, como una hoja de ruta.



Better Watch Out

Una de las mejores entradas recientes en eso que podríamos llamar películas navideñas que jamás emitirán en Divinity. Porque esta especie de versión adolescente, con bastante mala baba y crudeza, de Solo En Casa no es apta para todos los públicos. Aunque resulta aptísima para los que se quieran reír a mandíbula batiente.



Before We Vanish

Hace tiempo que Kiyoshi Kurosawa no entrega sus mejores trabajos (habría que remontarse a finales de los 90 y principios de los dosmil, cuando firmó las imprescindibles Kairo y Cure) pero siempre ofrece momentos de fantasmal quietud, de belleza oscura y rara. Para mí, el Terence Fisher del horror asiático.



Let The Corpses Tan

Los belgas Helene Cattet y Bruno Forzani llamaron mucho la atención tiempo ha con sus Amer y The Strange Colour Of Your Body´s Tears, homenajes fetichistas a la iconografía del giallo bastante inanes y más cercanos a la fan fiction que a una propuesta seria. Pero, vaya, se hicieron un nombre en el circuito. Ahora rapiñan el eurothriller de los 70. Allá cada cual con su conciencia...





Blade of the Immortal

Otro maestro nipón lejos de sus cumbres es Takashi Miike. Más entregado últimamente a sus (saludables) productos alimenticios, de vez en cuando se sale de la tangente y brinda algo más valioso. Como aquí, su película número 100, su nueva incursión en el cine de samuráis. Pero, ojo, no es 13 asesinos.



Radius

De vez en cuando, Canadá, país singular y terreno perfecto para cultivar la variante más cerebral del fantástico, trae, casi de la nada, una película estimulante. Radius es la de esta temporada: una especie de episodio perdido de aquella inolvidable serie La Dimensión Desconocida que, a través de un buen número de sorpresas y giros, termina hablando de cosas muy cercanas a nuestras emociones y nuestro lugar en la sociedad.



The Endless

Aaron Moorhead y Justin Benson son una talentosa dupla, firmante de dos de las mejores películas recientes del fantástico: Resolution y Spring, humanísimas vueltas de tuerca a muchos lugares comunes. The Endless confirma su valía.





Revenge

El rape & revenge (o sea, violación y venganza; epítome: I Spit On Your Grave) es uno de los subgéneros favoritos del grindhouse, de ese cine barato, altamente violento y que persigue controversias. Esta cinta se ajusta perfectamente a sus claves (violencia grotesca, ausencia general de corrección) con una particularidad: ha sido dirigida por una mujer, Coralie Fargeat.



Dhogs

Para muchos, una de las películas españolas de la temporada. El debut de Andrés Goteira se mira en Haneke, Scorsese y otros observadores de la crueldad y la violencia cotidiana para un estudio sobre la perversión que es desde ya una rodaja de culto de nuestra cinematografía.



Happiness

Quienes hayan visto Miss Zombie saben cómo se las gasta Hiroyuki Tanaka, o sea, Sabu. Aquí, otro tour de force que entra suave y termina muy muy heavy, reflexiona sobre la memoria, sus beneficios y sus contraprestraciones.



Knightriders

Cuando falleció George A. Romero, lógicamente, todos se centraron en sus películas de zombies. Sin embargo, dos de sus grandes aportaciones fueron lejos de los no muertos: la icónica Martin (vampirismo) y la descacharrante Knightriders, un producto que podría ser absurdo (¿Medievo y moteros?)... Y quizás lo sea, pero es divertidísimo.



Y de postre...

Hay muchos filmes para componer una suculenta coda a estas líneas. Por ejemplo, el que abre las proyecciones de Fancine, Jupiter´s Moon, del siempre controvertido Kornel Mundruzcó: para muchos un autor de tomo y lomo; para otros, de timo y lomo. En esta película exquisitamente filmada, ofrece una parábola sobre el drama de los refugiados a partir de un expatriado con superpoderes. También tenemos a John Cameron Mitchell, el creador de Hedwig & The Angry Inch y Shortbus, que desopila aquí con un filme a medio camino de Sin noticias de Gurb y un documental sobre el nacimiento del punk. Y mucho ojito a una reciente joya de la animación al margen, Mutafukaz, la adaptación a la gran pantalla de un cómic francés: una cinta loca, repleta de energía contagiosa, mala leche y mucha, muchísima imaginación.