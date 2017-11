Estados Unidos reconoce la labor del Rockin' Race

El Rockin' Race Jambore es candidato a los Ameripolitan Music Awards 2018, los premios más importantes de la música rock and roll, en la categoría de Mejor Festival. De entre todos los festivales que se celebran en el mundo, solo cinco han sido seleccionados y el certamen malagueño se encuentra entre los candidatos. El malagueño es el segundo festival español en optar a estos premios, después de que el Screamin´ Festival de la localidad catalana de Calella fuese candidato el pasado año. Las votaciones se abrirán en los próximos días y la gala de estos galardones se celebrará en Memphis el próximo 13 de febrero.

Justamente, del 1 al 4 de febfrero el Rockin' Race Jambore celebrará su vigesimocuarta edición, que servirá, una vez más, como exclusivo reclamo para los miles de aficionados del rock and roll seminal. Durante cuatro intensos días, la convocatoria inundará Torremolinos con una programación única de actividades directamente relacionadas con la mejor música retroamericana, con actuaciones exclusivas de una treintena de artistas como Chris Montez James Intveld, Wayne Hancok, The Allnight Workers, The Cactus Candies o Scotty Baker. El público asistente al evento se caracteriza por el amor a la música y la cultura de todo lo relacionado a los años 40´s, 50´s y 60´s, desde ropa, coches, instrumentos musicales, discos y un sinfín de añadidos.

El festival además de contar con un emplazamiento en el Auditorium Principe de Asturias, desde hace 5 años sale a la calle gracias a la estrecha colaboración con la de delegación de Cultura del Ayuntamiento de Torremolinos. Son cada vez más las actividades que tendrán lugar en las calles de Torremolinos tales como actuaciones en directo, vehículos clásicos americanos pre-65, clases de baile, talleres de burlesque, exposiciones y un sinfín de actividades que la organización está programando.

A lo largo de sus historia, por el escenario del Rockin' Race han pasado artistas de la talla de Wanda Jackson, Roddy Jackson, The Bill Haley's Comets, Johnny Tedesco, Dale Watson, Lee Rocker, El Vez, Bobby Brooks Wilson, Sleepy Labeef, Howlin' Pelle (The Hives), Big Jay McNeely, Eddy Clearwater, Young Jessie, The Trashmen, Jack Scott, Los Straitjackets, Big Sandy, Hayden Thompson, Robert Gordon o The Collins Kids, entre otros muchos.