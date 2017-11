Rayden: "Solo me siento vivo junto a mi hijo pequeño y encima de un escenario"

Charlamos con el MC sobre su planeada trilogía discográfica y su faceta literia: «He encontrado a gente a la que no le gustaba mi música, pero que ha conectado muy bien con mis libros», dice el de Alcalá de Henares.

¿El directo es el que marca la diferencia?

Totalmente. Para mí sacar un disco es la excusa más bonita para hacer un concierto, aunque ahora he aprendido a disfrutar más de las grabaciones. Pero sí, yo solo me siento vivo con mi hijo pequeño y encima de un escenario [Risas].

Presenta su nuevo disco, Antónimo. ¿Qué hay de distinto con respecto a otros trabajos?

No me gusta mucho comparar. Siempre quiero hacer un ejercicio de introspección para ver lo que tengo que contar. En el rap está muy manido el tema del ego y la competencia y mi trabajo rehuye de eso. Intento hacer un alarde musical añadiendo instrumentos orgánicos, que haya una dinámica. Al rap se le critica mucho eso, la falta de dinámica. Es un abanico de emociones, sacar todo lo que tengo de dentro para afuera, en vez de buscar fuera un reconocimiento o un mérito para satisfacer el ego.

¿A qué viene se título?

Quería que este disco perteneciera a una trilogía en torno a la palabra. Así que empecé a investigar en los orígenes de la creación de las lenguas y la sorpresa fue que descubrí que lo primero que se hizo fueron los antónimos. Para confeccionar todo el idioma, desde que el hombre tiene la aptitud del habla, empezaron a decir «esto es una caverna, esto otro no lo es en contraposición a lo que es»... Así empezó todo, y por eso ví que era el orden natural, empezar con el contrario. Así que este va a ser el primer disco de tres: Antónimo, Sinónimo y Homónimo.

¿Acaba de publicar un disco y ya está pensando en otros dos?

Sí, pues Sinónimo lo sacaré el próximo año, sin esperar más. Estoy componiendo ya las próximas canciones. Es muy bonito que este disco le esté gustando tanto a la gente, pero no quiero parar de hacer cosas. Me gusta estar en movimiento...

¿Tendrán las canciones de los tres discos un hilo conductor o núcleo de donde partir?

Bueno, este disco gira en torno al ser humano, a todo lo que le rodea para bien y para mal. Pongo todo eso en una balanza para que cada uno pueda buscar el equilibrio, pero siempre desde mi óptica. Los siguientes discos tendrán otros conceptos.

Antónimo ha sido nº 1 de ventas. Ha dicho otras veces que es muy difícil para este estilo de música tener tanta repercusión nacional. ¿Cómo ve el panorama musical del rap en España?

Veo que hay una gran variedad, pero parece que si no empiezas a mezclar con música electrolatina no te irradian... Esa es siempre la pelea. Pero Kase.O, por ejemplo, no llegó a nº1 porque la misma semana sacó disco Dani Martín, pero llegó a nº2. Es uno de los MC que están agotando en todas las ciudades y por un lado ves que los artistas de rap cada vez más copamos nuestros nombres como cabezas de cartel en festivales, se agotan las entradas a los conciertos, hay más visionados en nuestros videoclips, vendemos más copias de nuestros discos,..., pero si no los mezclamos con otras cosas es más difícil. Por ejemplo, Spotify no te mete en sus listas, la radiofórmula no te emiten. Siempre es la misma pelea. Pero bueno, a nivel de calidad, que es lo importante, estamos en un momento muy bueno porque hay una gran variedad.

Este nuevo disco mezcla diferentes estilos de música como el rap y el rock.

Si. Hay gente que para hacer rap se vale de samplear estilos de música como el blues, el jazz, o soul. Yo lo hago a la inversa, me reúno de guiños de lo mejor de cada casa para crear mi propio estilo. Hago lo que me gusta, y a lo mejor a día de hoy mi música tiene más que ver con White Stripes, Black Keys, Alabama Shakes o con ese rock psicodélico que con ese rap al uso de bombo y caja de los 90. Intento hacer algo que no lo haya hecho nadie, que me llene y ser sincero con ello.

¿Cree que por los cambios que pueda hacer en su música habrá quien le critique?

No. Siempre hay gente que te critica, pero por suerte es un sector muy pequeño y es normal que ante una evolución o un cambio del que no están acostumbrados la primera reacción sea de rechazo. Siempre que sacas un trabajo habrá un porcentaje de gente que diga que le mola mucho, otro al que no le mola nada y otro que directamente te dice que era un vendío por cambiar, o por llegar a ser nº 1 de ventas.

¿El cambio de BOA, discográfica que se centraba en el rap, a Warner Music ha sido una forma de llegar a más público?

Más bien fue una forma más profesional de hacer las cosas. Yo estaba muy contento, pero me sentía un poco anclado. Pensaba que si venía de una discográfica exclusiva de rap, pues debías sonar de una forma... Decidí dejar de ser un pez grande en una pecera pequeña, para hacer las cosas de la misma forma sin que nadie me metiese mano. La red y el alcance de Warner Music es mayor y puede conseguir cosas que con la otra discográfica no podía, aunque estaré siempre agradecido.

También tiene una faceta como poeta que se ha desarrollado durante todos estos años, y como consecuencia ha publicado dos poemarios.

Llevo desde Primaria escribiendo poesía. Y lo de los libros no lo tenía pensado, pero al ir a la feria del libro en Madrid me gusto el ambiente, sobre todo el despojar de mi cara y sacar lo que tenía dentro. Fue sorpresa que tanto el primer libro, como el segundo, fueron bestseller. Además he encontrado gente a la que no le gustaba mi música, pero ha conectado muy bien con mis libros y eso a su vez ha hecho que se acercaran a mi música. Sobre todo franjas de edad de 40- 50. Todo se retroalimenta.