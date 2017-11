Un malagueño imagina cómo habrían sido los tuits y los posts en los años 50

¿Cómo habrían sido los tuits o las publicaciones de Facebook en los años 50? ¿Teclear un mensaje en una máquina de escribir modifica nuestra relación con el propio mensaje, hace que lo reflexionemos más y mejor? ¿La tecnología afecta a nuestros sentimientos y la manera en que los expresamos y los recibimos? Ésta es la propuesta del artista malagueño residente en Nueva York Diego Romero, que inaugura hoy en El Barrio Artspace PS109, en el Spanish Harlem, The Typing Machine (La Máquina de Escribir).

La exposición multimedia combina más de 150 mensajes escritos en una máquina de escribir de mediados del siglo por participantes fortuitos en diferentes puntos de Nueva York.

La colección presenta los mensajes enmarcados para destacar la singularidad y belleza de cada uno de ellos y ofrece diversas formas de navegar la obra. El espectador puede, por ejemplo, seguir la línea temporal y ubicación donde los mensajes fueron escritos o descubrir conceptos que se repiten a lo largo de la obra, a través de ovillos de colores que los unen. El resultado evoca, por un lado, las actuales publicaciones en redes sociales cambiando su formato digital por uno analógico y completamente mecánico basado en presión, tinta y el papel de calco. Por otro, la exposición del malagueño evidencia las similitudes de los participantes en valores, sentimientos, esperanzas y miedos con independencia de la raza, edad, género o cultura; ya se sabe que en cuestión de anhelos no somos demasiado diferentes entre nosotros.

Por supuesto, en este proyecto participativo se anima al visitante a contribuir con su propio mensaje para continuar desarrollando la obra, todo un work in progress. Además, se ha creado una serie web a partir de imágenes de los participantes anónimos y sus mensajes. Estos episodios se publican, junto con los mensajes y autores en la web del proyecto www.thetypingmachine.com. Un relato transmedia que potencia y multiplica las rutas y los significados de la aventura creativa.

Ésta es la segunda exposición en solitario de Diego Romero tras el éxito de la de diciembre de 2016 en el Lower East Side, que llegó a ser considerada como una de las diez propuestas artísticas imprescindibles de la semana por la prestigiosa revista de tendencias Paper Magazine.

Narrativa

Diego Romero se trasladó a Nueva York hace cuatro años desde su Málaga natal para experimentar con las nuevas posibilidades en narrativa digital y transmedia. Romero comenzó a producir entonces The Typing Machine para explorar la importancia del medio en el proceso de expresión individual en nuestra sociedad inmersa en la era digital.

Romero compagina su labor artística con su trabajo como productor y editor en El Show de Laura Flanders, un programa semanal donde se analizan propuestas alternativas en economía sostenible, temas sociales, medioambientales, de género, etc. El artista ha colaborado además en otros proyectos combinado audiovisuales y participación de la audiencia como Watching You y The Temperament of Space Yonkers.