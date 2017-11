El último concierto de Chambao

Después de una extensa gira con el álbum 'Nuevo Ciclo', lanzado en 2016, y aún con una cita pendiente el 27 de diciembre en el Palau de la Música de Barcelona, el principal objetivo de María del Mar Rodríguez 'Lamari' es el último concierto que ofrecerá Chambao. El mensaje que encabeza las redes sociales del grupo malagueño sirve de aviso a los que aún no sepan del cambio: "Último concierto de Chambao. 13 de enero Madrid WiZink Center. Entradas a la venta en http://po.st/ChambaoFindeGira".

"Llevo doce años siendo Lamari. Desde 2005 no hay grupo y desde entonces llevo andado y cayéndome sola". Las palabras de la cantante, vocalista y fundadora de la formación malagueña, vienen a explicar las razones por las que a partir del 13 de enero Chambao pasará a ser Lamari. "No se trata de cerrar un ciclo sino de un cambio de nombre. La gente creía que había un grupo, pero no era así. El proyecto de Chambao se convirtió en una marca, pero no había un grupo como tal. Y creo que ya ha llegado el momento de dejar de hablar en plural. Es menos confuso", sostiene la cantante, que reconoció haber llorado al anunciar esta decisión hace meses. "Han sido unos años muy importantes en mi vida, tanto a nivel profesional como personal. He vivido muchas experiencias y las he compartido con mucha gente. Me he enfrentado a muchos retos, nervios, alegrías, inseguridades y satisfacciones".

El cambio viene acompañado por un gran evento en el citado Madrid WiZink Center, antiguo Palacio de los Deportes, en el que participarán muchos músicos, "tanto nacionales como internacionales", además de "actores, productores y todos los que de alguna manera han formado parte de la familia de Chambao en estos años", sostiene Lamari. La cantante es consciente de que este cambio no será un camino de rosas –"seguro me va a costar más cerrar conciertos como Lamari que como Chambao–", pero igualmente se muestra decidida a enfrentarse a todos los retos que le vengan, ya que, como confiesa, "todo el que vive acierta y se equivoca", asegura Lamari, que ha vivido un muy completo 2017 siendo elegida como pregonera de la Feria de Málaga y recibiendo el Premio Cultura de La Opinión de Málaga, entre otros reconocimientos.

Fue en 2002, cuando la aparición de Chambao en el recopilatorio titulado 'Flamenco chill' le brinda la oportunidad al grupo –formado por Lamari, los primos Daniel y Eduardo Casañ y Henrik Takkenberg– de grabar en 2003 el disco 'Endorfinas en la mente'. Rápidamente, su fusión de flamenco y música electrónica comienza a despuntar. En 2005, ya sin Daniel ni Henrik, llegaría 'Pokito a Poko', trabajo que les abre puertas tanto en Europa como en Latinoamérica. Es en la gestación de este álbum cuando a la cantante le diagnostican cáncer de mama, lo que la mantiene momentáneamente retirada de los escenario. Su relación con Edi también se desgasta y Lamari se queda entonces sola al frente de Chambao. El recopilatorio 'Caminando 2001-2006' resume la trayectoria del grupo desde sus inicios y anticipa la llegada de 'Con otro aire' (2007), álbum que muestra otras influencias con sonidos frescos y étnicos. El álbum homónimo 'Chambao' (2012), que logra una candidatura en los Grammy Latinos, y el más reciente 'Nuevo ciclo' (2016), cierran –sin contar los recopilatorios 'En el fin del mundo', 'Esencial' y '10 años around the world'– la discografía de este proyecto musical nacido en las orillas de Pedregalejo y que a partir del 13 de enero pasará a llevar el nombre artístico de la persona que lo ha mantenido vivo durante los últimos doce años. Porque Chambao es Lamari. Ni más ni menos.