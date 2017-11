El Barrio anuncia una segunda fecha en Málaga para el 28 de enero

Buenas, buenísimas noticias para los seguidores malagueños de El Barrio: el cantante había agotado las entradas de su concierto del 27 de enero, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena pero acaba de anunciar una segunda fecha para satisfacer la demanda; será el día siguiente, 28, a partir de las 20.00 horas. Así, según Grupo Mundo, organizador del recital, José Luis Figuereo (nombre real del artista) se convertirá en el único artista nacional capaz de llenar dos días consecutivos el citado recinto.

Las entradas para este segundo concierto en Málaga salieron a la venta el pasado 10 de noviembre y pueden adquirirse en El Corte Inglés, Malagaentradas, Marcaentradas y Ticketmaster.

El Barrio regresa en 2018 a los escenarios para presentar en directo su más reciente álbum, Las Costuras del Alma, que ya es Disco de Platino y Nº1 en la lista oficial de ventas en su primera semana a la venta.

Como al principio de cada ciclo discográfico, estrena sombrero negro tras el que ocultar a José Luis Figuereo para sacar a El Barrio por las plazas de España y protagonizar otra gira de vértigo. «La primera vez que me subí a aquel escenario, el suelo temblaba. Le pregunté a un regidor que si pasaba el metro por allí y me dijo que no, que eso era porque estaba yo allí», rememora convencido de que su público, al que estará «eternamente agradecido», es «el mejor y el más fiel». Fiel, desde luego, porque lleva más de 20 años siguiendo las peripecias musicales del gaditano.