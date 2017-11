Cattet y Forzani se hacen con el premio gordo de Fancine

La película franco-belga 'Let The Corpses Tan', de los directores Hélene Cattet y Bruno Forzani (autores de las celebradas 'Amer' y 'The Strange Colour Of Your Body´s Tears', revisiones expresionistas del giallo de los 70), se ha alzado con el Premio Universidad de Málaga al mejor largometraje en la 27ª edición de Fancine a juicio del jurado oficial del certamen. La película, un thriller experimental ambientado en el sur de Francia, ha logrado la máxima distinción por parte del jurado oficial. El público, en cambio, decidió premiar a 'Better Watch Out', una divertida cinta de humor negrísimo que podría ser definida como la prima cruel y malintencionada de 'Solo en casa', mientras que los medios acreditados concedieron el premio Gato Rabioso a la película 'Thelma', de Joachim Trier.

El jurado oficial estuvo ha estado formado por la directora Helena Taberna, el guionista Fernando Navarro, la programadora de RTVE Luisa Penabaz, y los críticos y escritores Tonio Alarcón y Ángel Sala quien está al frente del prestigioso festival de Sitges desde el año 2001. El fallo -además del máximo galardón a 'Let The Corpses Tan'- recoge otros seis premios que tienen carácter honorífico.

El premio al mejor director ha recaído en Joachim Trier, por 'Thelma', coproducción de Noruega, Francia, Dinamarca y Suecia. El galardón a la mejor actriz ha sido para Charlotte Vega (la protagonista del anuncio de la Lotería de Navidad dirigido por Alejandro Amenábar) por su interpretación en la irlandesa 'The Lodgers', película que también recibe el premio a los mejores efectos especiales. Levi Miller ha recibido el galardón al mejor actor por su interpretación en 'Better Watch Out', coproducción de Australia y Estados Unidos que también ha recibido el premio al mejor guion original o adaptado por el trabajo conjunto del director Chris Peckover y Zack Kahn. Los reconocimientos a las dos últimas categorías –Fotografía y Banda Sonora- han correspondido a la película ganadora del certamen, 'Let The Corpses Tan'.

Por su parte, el jurado joven, encargado de otorgar los Premios Universidades Públicas de Andalucía (Proyecto Atalaya), dotados con 3.000 euros y dirigidos a los cortos de imagen real y de animación, ha seleccionado, en la primera categoría, a la película china 'Exchange', dirigida por Yuan Yuan y, en la segunda, a la producción estadounidense 'Black Hole', de David Nicolas, Laurent Nicolas y Kevin Van der Meiren. El jurado joven es también el encargado de otorgar el premio Méliès de plata, galardón que lleva aparejada la selección para competir por el premio Méliès de oro al mejor cortometraje europeo fantástico. La elegida para representar a Fancine en el festival europeo ha sido la película de animación 'Overrun', codirigida por cinco realizadores franceses.

Este año, además, el jurado joven ha fallado el premio RcService, dotado con 1.500 euros de descuento en material de cámara de cine digital a la mejor dirección de fotografía en cortometrajes de imagen real, galardón que ha correspondido al español Aleix Castro por su trabajo en 'Timelapse'.

La lectura del fallo ha tenido lugar esta noche en la ceremonia de clausura de Fancine, celebrada en el Cine Albéniz.