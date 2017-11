'Priscilla' y 'La familia Addams', los musicales del Cervantes para 2018

La pasión con la que el público malagueño recibe los espectáculos musicales es una señal muy tenida en cuenta por los responsables del Teatro Cervantes, que para el año que viene ya tienen entre manos la contratación de dos títulos de gran popularidad: Priscilla, la reina del desierto y La familia Addams.

El primero de ellos, basado en la película de Stephan Elliott, estrenada en 1994 y que resultó ganadora del Oscar a mejor vestuario, llegará al coliseo malagueño como parte del trigésimo quinto Festival de Teatro. Están previstas siete funciones entre el 8 y el 11 de febrero. Con 40 artistas en escena, Priscilla narra las aventuras de tres drags que atraviesan el desierto australiano a bordo del autobús que da nombre al musical, en un viaje cuya banda sonora está protagonizada por el 'I Will Survive' de Gloria Gaynor y las canciones disco más populares, con temas de artistas como Village People, Madonna, Communards o Earth, Wind & Fire. Aclamado por más de 400.000 espectadores y con la más alta valoración de todo tipo de públicos, Priscilla ha sido premiado por Broadway World Spain y los Premios de Teatro Musical como el Mejor Musical 2015 en Madrid.

Por su parte, el montaje protagonizado por Gómez, Morticia, Fétido, Miércoles y compañía, se representará en Málaga del 10 de julio al 5 de agosto en nada menos que 31 funciones. El espectáculo, traslada a las tablas del teatro los personajes creados por el ilustrador Charles Addams para la revista The New Yorker. Esta comedia musical, basada en el libreto de Brickmann y Elice, cuenta con música de Andrew Lippa y comenzó su recorrido por los escenarios en el Ford Center for the Performing Arts Oriental Theatre de Chicago en 2009 y continuó sus representaciones en el Lunt-Fontanne Theatre de Broadway en 2010, consiguiendo un gran éxito entre el público. Conocidos por la adaptación televisiva de los años sesenta, la familia Addams dio el salto a la gran pantalla en 1991 y desde entonces han sido numerosas las adaptaciones cinematográficas de esta peculiar familia.

El reparto de este espectáculo de la empresa LetsGo Company (Dirty Dancing, The Hole...) , está encabezado por la actriz Carmen Conesa (Morticia), a quien acompañan Xavi Mira (Gómez), Lydia Fairen (Miércoles), Fernando Samper (Fétido), Meritxell Duró (Abuela) y Alejandro Mesa (Pugsley), entre otros.