El Festival de Teatro programa ocho estrenos

Ocho estrenos formarán parte de la programación del Festival de Teatro de Málaga en su trigésimo quinta edición, que contará con un total de 74 funciones de 42 espectáculos, repartidos en cuatro escenarios, entre el 7 de enero y el 11 de febrero.

Juan Antonio Vigar, director del Teatro Cervantes, que organiza el Festival, ha destacado hoy en la presentación la presencia de intérpretes como Aitana Sánchez-Gijón, Juan Echanove, Rocío Molina, Pepón Nieto o Kiti Mánver y de compañías como La Fura dels Baus o el Centro Dramático Nacional.

"La cantante calva", "Troyanas", "Caída del cielo", "Sensible", "La comedia de las mentiras", "Sueños" o "Smoking room" -adaptación al teatro de la película homónima- son algunos de los títulos que se verán en el Festival, que se cerrará con siete funciones del musical "Priscilla, reina del desierto".

Los estrenos en el Teatro Cervantes serán los del espectáculo infantil "El emocionómetro del inspector Drilo", de Acuario Teatro; "Espejo", inspirado en el universo de Lorca, y "Chaquetera", en el que ocho espectadores se adentrarán en los camerinos del teatro.

El resto de estrenos se podrán ver en el Teatro Echegaray, como el de "Lysístrata", con textos de Aristófanes a cargo de Las Niñas de Cádiz -antiguas Chirigóticas-, o "Federico, en carne viva", en torno al mundo de García Lorca.

También se estrenará "La verdadera historia de la muerte de FF", basada en las obras de Max Aub "La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco" y "Crímenes ejemplares", ha informado el director de Producción del Teatro Cervantes, Miguel Gallego.

Dentro del capítulo de estrenos se incluye asimismo "Los fusiles de la señora Carrar", a partir de un texto poco conocido de Bertolt Brecht inspirado en la masiva huida de civiles por la carretera hacia Almería durante la toma de Málaga por las tropas nacionales en la Guerra Civil.

La nómina de estrenos se completa con "El baile de los incoherentes", de La Bohemia, y "Carpe Diem", en el que la compañía Laviebel mantendrá un diálogo con el público.

La programación

Teatro Cervantes

La cantante calva. Martes 9 de enero. Luis Luque dirige a Adriana Ozores, Fernando Tejero, Joaquín Climent, Carmen Ruiz, Javier Pereira y Helena Lanza en la versión de Natalia Menéndez del clásico de Eugène Ionesco. De 9 a 24 euros.

Rocío Molina. Caída del cielo. Jueves 11 de enero. El flamenco que propone Rocío Molina en Caída del cielo tiene algo de esencial, ahonda en sus raíces y al mismo tiempo lo enfrenta y colisiona con otras maneras de entender la escena y con otros lenguajes. De 11 a 30 euros.

Troyanas. Viernes 12 y sábado 13 de enero. Aitana Sánchez-Gijón, Nacho Fresnedo, Maggie Civantos y Alba Flores, dirigidos por Carme Portaceli en esta versión de Alberto Conejero del clásico de Eurípides con el sello del Festival de Mérida y el Teatro Español. De 11 a 30 €.

Sensible. Domingo 14 de enero. Juan Carlos Rubio adapta el texto de Constance de Salm y dirige a Kiti Mánver y Chevi Muraday en una puesta en escena en la que se funden música, danza e interpretación. 20 euros.

Smoking room. Lunes 15 y martes 16 de enero. Secun de la Rosa, Miki Esparbé, Manuel Morón, Pepe Ocio, Manolo Solo y Edu Soto, en la versión en escena de la gran película de Julio Wallovits y Roger Gual, que dirige para las tablas el último. 20 euros.

Free Bach 212. La Fura dels Baus y Divina Mysteria. Jueves 18 y viernes 19 de enero. Performance-concierto basado en la cantata profana ´De los agricultores´ (Bauernkantate BWV 212), de J.S. Bach. El trabajo videográfico envuelve a músicos, bailaor y cantantes líricos dando sentido y perspectiva a la obra. De 11 a 32 €.

La comedia de las mentiras. Sábado 20 y domingo 21 de enero. Pepón Nieto, Paco Tous, Canco Rodríguez, Angy Fernández, Raúl Jiménez, Marta Guerras y María Barranco, en el reparto coral del clásico de Plauto, con Pep Anton Gómez en la dirección. De 11 a 32 €.

3 hermanas. Martes 23 de enero. Raúl Tejón adapta el texto de Antón Chéjov y dirige a Ana Fernández, Raquel Pérez, Marina San José, Fernando Albizu y Emilio Buale y Carles Francino, entre otros, en este montaje de Mano a Mano Producciones. 20 euros.

Así que pasen cinco años. Miércoles 24 de enero. Coproducción de Atalaya y Centro Dramático Nacional de la obra premonitoria de Lorca (la escribió 5 años antes de su muerte). Ricardo Iniesta dirige a, entre otros, Raúl Sirio, Elena Aliaga, Carmen Gallardo y Manuel Asensio. 20 €.

Sueños. Viernes 26 y sábado 27 de enero. Coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, La Llave Maestra y Traspasos Kultur en esta versión libre de José Luis Collado con dramaturgia y dirección de Gerardo Vera de Los sueños de Quevedo con Juan Echanove al frente. De 11 a 32 €.

El emocionómetro del Inspector Drilo. ESTRENO. (Ciclo Teatro Infantil). Domingo 4 de febrero. 10 €.

Espejo. Capricho escénico. ESTRENO. Domingo 4 de febrero. El intérprete y músico malagueño Javier Viana firma y coprotagoniza con la cantante y actriz Nerea Cordero y el pianista Javier Galiana esta experiencia teatral inspirada en el universo de Lorca. 20 €.

Chaquetera. ESTRENO. Lunes 5 de febrero. La actriz y performer Alessandra García propone en su nueva aventura una pieza en la que ocho espectadores escogen un abrigo en los camerinos del Cervantes mientras el resto de espectadores se reúne en una sala de espera ´viva´. 6 €.

Priscilla, reina del desierto. El musical. Jueves 8 al domingo 11 de febrero. SOM Produce. Basado en la oscarizada película, Priscilla narra las divertidas experiencias de tres ´drag´ que atraviesan el desierto australiano representando su atrevido espectáculo y en una suerte de viaje en búsqueda del amor y de la amistad. 18-54 € 1ª y última función / 20-60 € resto.

Teatro Echegaray

Alicia en el País de las Maravillas. El musical. (Ciclo Teatro Infantil). Domingo 7 enero. 6 €.

Lysístrata. ESTRENO. Viernes y sábado 12 y 13 de enero. Las chispeantes Chirigóticas se transforman en Las Niñas de Cádiz y deciden bautizar la compañía y estrenar su primer montaje en el 35 Festival. Alejandra López, Teresa Quintero, Rocío Segovia y Ana López Segovia nos divertirán con una libre y carnavalesca obra basada en textos de Aristófanes. 15 €.

El guardián de los sueños. (Ciclo Teatro Infantil). Domingo 14 de enero. 6 €.

III ciclo Anverso/Reverso. Gloria Fuertes. Esto no es un monólogo, es una mujer, de Ángelo Néstore, con Susana Vergara. Gloria de guardia, de Eskarnia, con Tania Mercader. Glorita, de Paloma Porpetta, con Ana Iglesias Cumpián. Martes 16 de enero. Invitación.

Federico, en carne viva. ESTRENO. Miércoles 17 de enero. Apasionaria Producciones estrena el texto de José Moreno Arenas, un brillante y doloroso viaje hacia el interior de Federico García Lorca, al hombre que habitó dentro del mito. Con Arturo Parrilla y Elena Bolaños dirigidos por esta última. 15 €.

Gente estúpida. Jueves 18 de enero. Con la Teoría de la estupidez humana, de Carlo María Cipolla, como hilo conductor, este montaje concebido y dirigido por Daniela Fejerman nos propone cinco piezas, cinco pares de personajes diversos y cinco variopintas situaciones. 15 €.

El lunar de Lady Chatterley. Viernes 19 y sábado 20 de enero. Antonio Gil dirige a Ana Fernández en un monólogo de Roberto Santiago inspirado en El amante de lady Chatterley, de D.H. Lawrence. De 8 a 20 €.

Ondina glups. (Ciclo Teatro Infantil). Domingo 21 de enero. 6 €.

La verdadera historia de la muerte de FF. ESTRENO. Miércoles 24 de enero. La cía Sr. Correcto sube a las tablas a Javi Parra para protagonizar la adaptación de Angélica Gómez de los relatos La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco y Crímenes ejemplares, de Max Aub. 15 €.

Ligeros de equipaje. Jueves 25 de enero. Premiada y muy excepcional pieza de Jesús Arbués sobre la verdadera historia de los cientos de miles de hombres y mujeres que cruzaron los Pirineos en 1939. Arbués dirige a Pedro Rebollo y Javier García. 15 €.

Los fusiles de la Señora Carrar. ESTRENO. Viernes 26 de enero. Sebastián Sarmiento dirige a Carmen Baquero, Pablo Fortes, María Benítez, Carlos Cuevas y Ana Ráez en la nueva obra de La Imprudente, una pieza ambientada en un pueblo de pescadores entre Málaga y Motril, en 1937. 15 €.

Shakespeare en Berlín. Sábado 27 de enero. Nueva visita al Festival de la solvente compañía levantina Arden Teatro. Chema Cardeña ambienta su pieza en la capital alemana en 1933, en los tiempos de la ascensión al poder del nazismo. Con Iria Márquez, Juan Carlos Garés y él mismo y la colaboración de Juan Mandli. 15 €.

Morse. (Ciclo Teatro Infantil). Domingo 28 de enero. 6 €.

El baile de los incoherentes. ESTRENO. Miércoles 31 de enero. La Böhemia y su directora, Carmen Ruiz-Mingorance, regresan al Echegaray para estrenar una historia sobre el deseo, el egoísmo y la hipocresía, protagonistas de la parálisis espiritual de nuestro tiempo. 15 €.

Carpe diem. Jueves 1 de febrero. Nuevo montaje de Laviebel en su 40 aniversario, con Emilio Goyanes en solitario. Pero, dice él, Carpe diem no es un monólogo, es un diálogo con el público y con el pasado, una obra que combina lenguajes, con un intérprete que encarna multitud de personajes, canta ´a cappella´ con looper, baila e interactúa sobre audios y proyecciones. 15 €.

Cariño. Viernes 2 de febrero. Visita al Festival del primer premio de la Mostra de Alcoy. La compañía Pérez&Disla (dirige Jaume Pérez un texto de Juli Disla) sube a escena a Mireia Pérez y Sergio Caballer para hablar de dos individuos que han ido envolviendo su relación en un mito, una construcción, una imagen de sí mismos. 15 €.

Desde el infierno. Destripando al destripador. Sábado 3 de febrero. Cinco asesinatos, tal vez once. Todas ellas, mujeres. En el siglo XXI y en una concurrida ciudad. Rafa Alarcón y Jerónimo Cornelles, dirigidos por Isabel Martí, actualizan la historia de Jack el Destripador. 15 €.

¿A quién te llevarías a una isla desierta? Domingo 4 de febrero. Primer premio de Artes Escénicas MálagaCrea 2015. Ceres Machado dirige a María Vilches, Daniel Garod, Óscar Gálvez y Lucía González Lara en este montaje de Sibila Teatro. 10 €.

Malvados de oro. Martes 6 de febrero. Un único actor (Daniel Albaladejo) viajando de la prosa al verso, del actor al personaje, nos invita a recorrer los mecanismos, los deseos, los motores de los malvados más despiadados de nuestro siglo en este montaje de Apata Teatro. 15 €.

(Des)Montando musicales – Capítulo 2. Andrew Lloyd Webber. Miércoles 7 de febrero. Manolo Albarracín y Nacho Doña proponen un viaje en forma de comedia gamberra y disparatada a través de las canciones de Lloyd Webber, el compositor más célebre del teatro musical moderno. 15 €.

Justo a tiempo. Una conferencia contrarreloj. Jueves 8 y viernes 9 de febrero. Si has dicho alguna vez "no tengo tiempo de ná" o "el tiempo es oro" o has preguntado "¿qué tiempo va a hacer este fin de semana?", no te puedes perder esta puntual pieza de Síndrome Clown. 15 €.

Síndrhomo. Sábado 10 de febrero. Alabado montaje de la compañía valenciana La Teta Calva, una tragicomedia diogénica que refleja el instinto de supervivencia de una ciudad amenazada por una gran plaga. Con Manu Valls, Merce Tienda y Leo de Bari. 15 €.

En las nubes. (Ciclo Teatro Infantil). Domingo 11 de febrero. 6 €.