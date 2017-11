La Orquesta Filarmónica de Málaga organiza siete programas especiales para celebrar la Navidad

El primer concierto de la Filarmónica será en la Catedral el próximo 24 de noviembre

La Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) organizará siete programas especiales para celebrar la Navidad y felicitar a los malagueños por el año nuevo 2018.

En concreto, se iniciarán las actividades entorno a la Navidad con la celebración el día 24 de noviembre de un concierto de la OFM en la Catedral de Málaga, dirigida por Federico del Sordo y con la actuación de la soprano María Eugenia Boix, con obras del gran maestro de capilla de la catedral, Juan Francés de Iribarren.

Posteriormente, el 24 de noviembre a las 20.30 horas y el 25 de noviembre con dos funciones a las 18.30 y a las 20.30 horas, en el Teatro Cánovas, la Orquesta Filarmónica de Málaga con la compañía de marionetas de hilo Per Poc, pondrán en escena el cuento 'Pedro y el Lobo' de Prokofiev, una sinfonía musical para niños.

Tal y como han explicado a través de un comunicado, se trata de espectáculo para un público infantil y juvenil con idea de cultivar su gusto musical desde los primeros años.

Por su parte, en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, el 15 de diciembre, y en el Palacio de la Paz de Fuengirola (Málaga), el 16 de diciembre, la Orquesta Filarmónica, dirigida por el maestro malagueño Francisco J. Martín Jaime, interpretará la Suite Cascanueces de Pyotr I. Tchaikovsky.

Con el Mesías de Häendel, instrumentado por Mozart, los días 21 y 22 de diciembre, la OFM ofrecerá el clásico concierto de Navidad, con la dirección del maestro Igor Ijurra, director del Orfeón Pamplonés.

De igual modo, la Joven Orquesta Barroca de Andalucía, el día 23 de diciembre en el auditorio Edgar Neville de Diputación, interpretará un genuino concierto de música barroca, en el que destaca el Gloria de Vivaldi.

La Orquesta Filarmónica de Málaga felicitará a los malagueños por el año nuevo 2018, el día 3 de enero de 2018, con un concierto extraordinario en el Teatro Cervantes, dirigido por su director titular y artístico Manuel Hernández Silva.

Con música festiva de Strauss, Lehár y von Suppé, seguido de una segunda parte dedicada a piezas famosas del repertorio de zarzuela, de Chueca, Caballero, Moreno Torroba, Bretón, Chapí y Vives. En esta ocasión se cuenta con la soprano malagueña Berna Perles y el Coro de la Ópera de Málaga dirigido por Salvador Vázquez.

Por último, se finalizan las actividades entorno a la Navidad de la OFM, los días 5, 6 y 7 de enero de 2018, en el Teatro Cervantes, con un concierto/espectáculo en directo Disney in concert, Magical music from the movies, con la propia orquesta dirigida por Arturo Díez Boscovich.