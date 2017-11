Vibuk: la red social de los actores

La vida del abogado malagueño Alfonso García-Valenzuela cambió por completo el día que decidió registrarse en esta plataforma; desde entonces ha participado nada menos que en ocho cortometrajes y ahora asegura preparar un largometraje



Con 73 años, una licenciatura en derecho y toda la vida ejerciendo, el malagueño Alfonso García-Valenzuela decidió que quería alcanzar el sueño de su vida: ser actor. «He sido abogado toda mi vida, mis hijos no podían creer que tras tantos años viéndome en traje, cogiendo vuelos y llevando una vida muy alejada de las artes escénicas, de repente, quisiera ser actor», expresa García-Valenzuela, que se identifica como un hombre de 40 años en el cuerpo de uno de 73.

Lleno de energía y ganas por formar parte en el mundo del espectáculo se hicieron realidad tras crear su perfil en Vibuk. Esta aplicación, que tiene a Antonio Banderas como parte activa del equipo, es la primera red social orientada a ofrecer empleo al talento artístico. Con ella, los actores pueden registrarse y crear un perfil con todas sus características físicas, así como con sus habilidades interpretativas. Las compañías teatrales y productoras acuden a esta infinita base de datos para dar con los perfiles más acordes a sus exigencias.

En el caso de García-Valenzuela, sus inicios en el mundo de las artes escénicas surgieron tras leer un artículo en el que un psicólogo preguntaba a algunos enfermos terminales qué era lo que echaban en falta ahora que les quedaba poco tiempo. «Ellos respondieron no haber hecho lo que les apetecía». Ante esta reflexión, el malagueño se sintió identificado. «Pensé en qué era lo que siempre había querido hacer, y ese pensamiento se tradujo en querer ser actor», señala García-Valenzuela, cuya salud no estaba en la misma situación.

Antes de conocer la aplicación, este abogado decidió asistir a clases de teatro como un primer paso. Sin embargo, y tras haber sido coprotagonista de una obra teatral, conoció Vibuk. Y así comenzó todo. «Desde que me registré he rodado ocho cortometrajes», indica, destacando que incluso lo han llamado de Portugal para rodar.

Ahora compagina su trabajo de letrado con el de actor, ya que según expresa no le es complicado «llevar ambas cosas adelante». «Con Vibuk no tengo que moverme mucho». La aplicación le permite encontrar castings y que las empresas lo encuentren a él sin necesidad de salir de casa. «A veces en un casting tienes que moverte, ir a la ciudad en la que se convoca y al llegar ahí puede que no seas el perfil que buscan. Vibuk hace que todo ese proceso se elimine. Para mí es mucho más cómodo y me permite compaginar mi trabajo como abogado y el de actor», apunta. Asimismo, García-Valenzuela admite que conoce muchos actores que aún no encuentran trabajo. «Esperan a que les llamen, que llegue su momento. Una de las cosas que permite Vibuk es que puedes mostrarte ante todos. Encontrar un papel es mucho más sencillo y agradezco mucho todas esas facilidades».

Actualmente reconoce estar muy volcado en el mundo de las artes escénicas e indica que gracias a esta aplicación ha conseguido desarrollar su carrera artística mucho más rápido. «Por el momento mi próximo rodaje será para un largometraje que se presentará en el Festival de Cine de Málaga», explica ilusionado el actor.

Profesionales y amateurs

Según su fundador, Jorge Martínez, la aplicación no solo está destinada a actores. Los usuarios han comenzado a darle diversos usos a esta nueva herramienta. «No es solo un sitio para profesionales, hoy cualquiera se puede registrar en ella con el fin de dar a conocer su talento y monetizar una habilidad o un rasgo físico», explica Martínez, que además señala como ejemplo el registro de un joven cuyas cualidades se alejaban de éste ámbito. «Una vez se registró un skater, que no tenía nada que ver con el mundo de las artes escénicas, pero una productora lo seleccionó para su rodaje ya que lo que necesitaban era justo eso, alguien que supiera llevar un monopatín».

La app, que arrancó hace cuatro años, ha conseguido expandirse por medio centenar países. «En el inicio de esta aventura teníamos unos 16.000 usuarios. Actualmente alcanzamos casi los 200.000. Creemos enormemente en el futuro que tiene, no solo en España sino en el mundo entero como generador de empleo».

A Martínez, que llevaba años dedicado a la producción y la publicidad, le sobrevino la idea de Vibuk al encontrarse día a día con las mismas dificultades a la hora de dar con el actor o el modelo ideal.

«En primer lugar observé como siempre encontraba a los mismo actores en los castings. Después me di cuenta que incluso optábamos por elegir actores extranjeros antes que españoles. Entonces pensé: '¿Es que no hay más actores en España?'» , expresa con humor Martínez. A partir de este momento surgió la verdadera idea de este proyecto. «Era sencillo. No es que no hubiera actores, es que no teníamos acceso a ellos. Así que pensé que a través de una red social todo sería más simple, tanto para los actores, como para las productoras».

La herramienta, no solo ayuda a ambas partes a ponerse en contacto, sino que, además, proporciona apoyo y consejo a los usuarios. «Mantenemos un control de los registros. De todas los inscritos nos encargamos de validar o no el perfil, ya que las redes, como bien sabemos, pueden terminar usándose para otros objetivos que no son los que nosotros deseamos». Asimismo, desde la directiva advierten a los usuarios que «si se les propone un trabajo que consideran sospechoso», se pongan en contacto con ellos para que investiguen la situación de dicha empresa o productora.