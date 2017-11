'Repostería sana para ser feliz', la dulce guía para no sentirse culpable en Navidad

De la comunicación audiovisual y la música, a la repostería. Alma Obregón, reconocida por su trabajo a nivel nacional, ha publicado un nuevo libro, Repostería sana para ser feliz. Este volumen, destinado a aquellos que deseen cuidarse dándose caprichos «sin culpabilidad», será una de las más recomendadas guías culinarias durante las próximas Navidades. «Hay una sección dedicada a ocasiones especiales, en ella la gente va a poder encontrar recetas con las que poder sorprender a sus invitados esta Navidad. Momentos especiales en los que disfrutar de un buen dulce sin sentirse tan culpables después del atracón de la cena», indica la autora entre risas.

Tortitas, cookies, tartas y una infinidad de desayunos, meriendas, postres e incluso, bebidas sin ingredientes refinados, colorantes o conservantes, son las delicias que componen este libro que fue presentado este lunes en Fnac Málaga por su autora. «Mis seguidores llevan muchos años pidiéndome un libro de repostería sana y saludable, para el día a día. Además, la idea de hacer este libro también tiene que ver un poco con mis aficiones. Me gusta correr y recientemente he sido madre, así que, de cara a los pasteles que ofrezca a mi hijo, pues si que me interesaba que fueran lo más saludables posibles», destaca Obregón.

Conseguir que un delicioso pastel conserve su sabor cambiando sus ingredientes ha supuesto para la autora todo un reto. «Elaborarlos una vez tienes la receta es muy sencillo, es algo que quiero que los lectores sepan. Eso sí, para mí como pastelera, la creación y descubrimiento de cada uno de ellos si que ha sido más complicada». Todo este proceso ha supuesto para la repostera «una gran experimentación diaria».

Para la joven, que no sólo se dedica a escribir, sino que además, tiene su propio programa de televisión y es profesora en una academia, la repostería puede llegar a ser terapéutica. «La repostería tiene algo para mí que la convierte en una actividad terapéutica. Cuando estás en la cocina, con el horno y los ingredientes, relaja mucho. Te hace olvidar los problemas de la vida diaria y en ese sentido te hace más feliz, de ahí el nombre de éste nuevo libro».

Otra de las novedades y especialidades del ejemplar es la sección dedicada a las intolerancias, algo que cada vez se tiene más en cuenta en el mundo de la cocina. «En libros anteriores siempre he intentado dedicar un capítulo a las intolerancias, pero siempre he sentido que al final se quedaban un poco apartadas. En este caso, todo el libro está pensado para aquellos que tienen algún tipo de intolerancia. Podría decirse que es para todos los públicos», expresa la autora.