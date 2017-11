Rafael García Maldonado presenta ´Por un perro sin tumba´ en la librería Luces

El escritor malagueño Rafael García Maldonado presenta esta tarde su cuarta novela, Por un perro sin tumba, en la librería Luces (19.00 horas). El autor estará acompañado por el también escritor Justo Navarro.

Por un perro sin tumba (Anantes Gestión Cultural) es una novela negra que aborda los extremos a los que el ser humano puede llegar en el maltrato y la defensa de los animales. Si sus anteriores propuestas literarias, El trapero del tiempo y Tras la guarida, se ambientaban en la Guerra Civil o la posguerra, en esta ocasión la acción se traslada a la actualidad en la Costa del Sol, donde su brigada de homicidios se ve superada por una serie de absolutamente brutales crímenes de trasfondo religioso con la peculiaridad de que en todos ellos participan animales. En la trama de la novela, un viejo policía, su alumna aventajada, un sacerdote y un psiquiatra deben unir fuerzas para desentrañar «un misterio tan insondable como cruel», que comienza con la desaparición de un perro.

Para el malagueño, escribir es «en cierta forma liberar demonios internos», y el maltrato animal es uno de esos demonios que le generan «mucho dolor y angustia», confiesa. «El ser humano es una cosa muy extraña, muy compleja, capaz de lo mejor y lo peor. Un humano puede coger una sierra eléctrica y aniquilar a perros indefensos de una perrera, y otro, sin embargo, es capaz de jugarse la vida para que dejen de celebrarse las anacrónicas corridas de toros. Todo eso me interesa enormemente, la complejidad del alma humana, y tratarlo literariamente era un reto».

García Maldonado, que ejerce como farmacéutico en Coín, busca con este texto facturar un «trepidante y adictivo thriller», un género que le ha cautivado en los últimos años como lector: «de las últimas veinte novelas que he leído españolas –por poner un número- me han gustado más las que tienen que ver con el noir que las que no. Tratan temas que no dejarán de interesar nunca al ser humano: el misterio, la muerte, la violencia, etcétera, y algunas están muy bien escritas».