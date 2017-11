Waldemar-George, el crítico que pasó de admirar a Picasso a rechazarlo

Waldemar-George, que fue uno de los críticos más influyentes de Europa en los años 20 del pasado siglo, experimentó una evolución en sus textos que le llevó desde la admiración a las vanguardias y a Pablo Picasso hasta un rechazo frontal a cualquier forma de abstracción.

La Fundación Picasso, con sede en la Casa Natal del artista, ha reunido en el cuarto volumen de su colección "Textos recuperables" una decena de escritos sobre el malagueño a cargo de Waldemar-George, seudónimo de Jerzy Waldemar Jarocinski (1893-1970).

"Waldemar-George es uno de los grandes olvidados de los años 20, cuando era uno de los pilares fundamentales de la crítica de arte", ha resaltado hoy en la presentación el responsable de esta edición bilingüe, Carlos Ferrer Barrera.

En estos textos se aprecian "los vaivenes de Waldemar-George, desde su apoyo a las vanguardias y a Picasso en los años 20 hasta un rechazo frontal hacia cualquier forma de abstracción, pasando por el intento de establecer un nuevo humanismo en los años 30".

Ese nuevo humanismo estuvo "basado sobre todo en algunos artistas italianos que fueron apoyados por el régimen de Mussolini, y esos rasgos humanistas están siempre relacionados con la idea de una Europa heredera del clasicismo grecorromano", según Ferrer Barrera.

Este neohumanismo "plantea que debe haber unos valores eternos que hacen de la cultura europea el estado ideal o superior de la cultura, y esto enlaza con algunos ideales de los fascismos y choca con el interés de los cubistas y los surrealistas por otras culturas como la africana", ha añadido.

Para Waldemar-George, "el hombre es la medida de todas las cosas, y el arte necesita un nuevo Renacimiento que le coloque en el centro de la cultura".

Este crítico basó algunos conceptos en la idea de raza, "lo que le valió bastantes críticas, sobre todo en los sectores más avanzados de la modernidad, y ser ferozmente criticado por el surrealismo", ha señalado el autor de esta edición.

Respecto a Picasso, Waldemar-George "apreciaba los periodos azul y rosa, y especialmente algunas obras de 1905, hasta el punto de proponerlas como modelo para los jóvenes del momento".

Sin embargo, la faceta analítica y sintética del cubismo de Picasso le producía "malestar e incomprensión" a Waldemar-George, quien también criticó "el apego a lo que se conocía entonces por lo primitivo".

"Waldemar-George planteaba encontrar unas reglas de juego fijas y constantes para el arte moderno y ahí se alejó de las pretensiones de las vanguardias artísticas y de Picasso", que apostaban por la ruptura, la novedad y la libertad creativa.

Este crítico, que llegó a acusar a Picasso de hacer "arte decorativo", consideraba que el artista malagueño "ya había encontrado su particular humanismo a finales de los años 10 y principios de los 20, pero esa necesidad suya de seguir buscando le hizo caer en un círculo vicioso del que no podía salir nada bueno", ha añadido Ferrer Barrera.

Francisco, un papa que "habla como un laico" y no es "un sacerdote al uso"

Después de mantener una docena de largas entrevistas con Jorge Bergoglio, el sociólogo francés Dominique Wolton descubrió a un papa "muy original", que "habla como un laico" y que "no es un sacerdote al uso", y plasmó el resultado de esos encuentros en el libro 'Política y sociedad'.

A Wolton, que pese a tener una formación católica se define como "un científico agnóstico y laico", le atrajo esta figura por ser "el primer papa no europeo, el papa de la globalización y el primer papa jesuita, además de ser un gran experto en comunicación política".

"Su implicación política viene de su gran espiritualidad, y ésta tiene como guía vivir los evangelios", ha afirmado Wolton, que hoy asiste en Málaga a la primera presentación en España del libro, cuya traducción al español se publicará en el primer trimestre del 2018 tras un gran éxito de ventas en Francia.

A su juicio, el papa tiene "un planteamiento de izquierdas, pero basado en la revolución que ya plantean los evangelios de exigir generosidad a los ricos e identificar a Cristo con los pobres".

"Esa idea de compartir viene del evangelio, pero su traducción política le sitúa a la izquierda", según Wolton, que cree que Francisco es "una mezcla entre franciscano, por la simplicidad, y jesuita, por la intelectualidad".

Añade que el papa "no es un marxista, pero su lectura del evangelio es la que hace que defienda a los pobres y que apueste por evitar fracturas, construir puentes y dialogar permanentemente".

A Francisco "le encanta el contacto físico, comer con la gente, tocarla, no es nada protocolario, rompe con la imagen tradicional del protocolo de un papa y eso hace que sea muy popular".

Al emprender este proyecto, la primera sorpresa para Wolton fue que no hubiera "un acuerdo previo", y después descubrió en Francisco su "inteligencia y su fe, una persona confiada, elegante y con gran sentido del humor", que no ha querido "fiscalizar" la escritura del libro.

Cree que le eligió para escribir la obra porque le gustan los intelectuales franceses "si no son conformistas", porque no es italiano, porque no es periodista y porque no es sacerdote.

Insiste en que Francisco "detesta a los pretenciosos, a los cardenales de aeropuerto", y de hecho le permitió incluir en el libro "unas críticas muy fuertes a la curia".

"Está a favor de la presencia de las mujeres en la curia y de que los divorciados puedan comulgar, y no se opone a la unión civil entre homosexuales, no llamándola con la palabra matrimonio", ha añadido.

En sus encuentros hablaron "un poco nada más" sobre fútbol, porque al papa le gusta más que a Wolton, y Francisco hacía "permanentemente chistes sobre los franceses, los europeos y, especialmente los argentinos, porque son muy pretenciosos, y de esa forma de alguna manera hacía una autocrítica".

Para Wolton, que es el actual director del Centro Nacional de Investigación Científica francés (CNRS), Francisco ha implantado "un estilo de papado más simple, más pastoral y menos oficial", y será "muy difícil volver a los estilos anteriores después de este papa".

"Está empeñado en que las mujeres tengan un sitio en la curia; no le da gran importancia a la sexualidad, con lo que rompe con la tradición católica", y se muestra "más tolerante y menos doctrinal con las formas de la familia", puesto que da una gran relevancia a la familia, "tanto a una familia natural como a una familia recompuesta", según Wolton.