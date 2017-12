"Mi próximo disco será menos personal y más social, con un poco de maldad incluso"

No sólo ha colgado en muchas fechas el 'no hay billetes' sino que ha triplicado mucho de los aforos. Ahora está a punto de lanzar su cuarto álbum, el de su madurez, dice, en el que mostrará otra faceta de su deslenguada personalidad

¿Siente que forma parte de una nueva generación de cantautores que tienen unos referentes estilísticos distintos?

Yo creo que sí, porque realmente somos muchos los artistas que nos estamos saliendo de la idea clásica del cantautor en este país y estamos jugando mucho a hacer fusión con otros géneros. Hoy en día con todas las plataformas que existen se puede escuchar la música que se hace en Hawaii o Bielorrusia, y eso es una maravilla. Todos estamos tendiendo a enriquecemos a base de escuchar músicas distintas y a incorporarla a nuestro modo de componer.

¿Utilizaría otro término para definir su tipo de música?

No, porque en realidad yo me siento como un cantautor, sólo que hay que darle la vuelta al término ya que, normalmente, cuando hablas de cantautor en España la mayoría de la gente piensa inmediatamente en un tipo que hace unas canciones muy tranquilitas, de protesta, y que presenta un show para verlo con todo el público sentadito. Yo creo que no es así. Puede haber cantautores tradicionales como Ismael Serrano, que a mí me ha gustado mucho, o Silvio Rodríguez, pero yo creo que el cantante de Extremoduro, Robe Iniesta, es también un cantautor porque es un tipo que cuida las letras, con una inquietud poética.

¿Cómo serán las canciones de su próximo, ya cuarto, disco?

Aunque parezca un tópico lo que voy a decir, será más maduro [risas]. Ya han pasado dos años del segundo y cinco del primero, y me veo con 35 años y con ganas de decir más cosas. En los dos anteriores me mojaba más en otros asuntos más personales. Me soltaba más en cuanto a mis sentimientos. Pero este será un poco más social, con un poco de maldad inclusive, donde a veces me pongo un poco más serio en muchos sentidos. Tras estos años de carrera, mi proyecto ya está un poco más reconocido y como pretendo llevar una carrera más larga eso se nota en las letras y composiciones. Yo creo que va a ser mi mejor disco, aunque otra cosa es cómo la gente lo reciba. El disco saldrá el 23 de febrero de 2018.

Sus discos destacan por incluir tantas canciones como estilos. ¿Va a ocurrir los mismo en sus próximos temas?

Me gusta jugar con los estilos, porque no hago ninguno bien. Así por lo menos hago un poco de todo que se vea que tengo un poco de vergüenza [risas]. Bueno, en realidad hay tres o cuatro temas muy distintos en los que he estado elaborando estilos con los que no había trabajado hasta ahora. Y luego hay otros más normalitos. Sí te puedo decir que hay alguna rumbita con la que he trabajado mucho. Y también hay una chacarera, que es un palo del folclore argentino que me fascina. También un medio reggae. Ha sido estar jugando un poco con todo.

Y en sus conciertos muchas veces actúa en un formato muy flamenco: guitarra española, acústica y cajón y batería.

Sí, de hecho, los dos chicos que me acompañan son muy flamencos, pero algunas canciones no tanto. Yo me recorrí España en su momento con guitarra y cajón.

Creo una de las características más destacadas de sus letras es el tono a veces de burla.

Yo soy fanático de Javier Krahe que era una ironía con patas, aparte de que eran muy divertidas sus letras y tenía una inteligencia al decir las cosas. Me he hinchado a escucharlo. Creo que si ponemos el abanico de las partes creativas del ser humano, lo que más consumo es música y lo segundo es humor. Creo que es una de las maravillas del ser humano. Soy andaluz y habitualmente los de mi tierra todos tenemos esa mordacidad, por lo que a la hora de componer me gusta meter mis burlas y cuando me pongo serio me gusta romperlo. Pienso que estamos muy poco tiempo en esta vida extraña y creo que hay que reírse de las cosas. Por eso me gusta que mis conciertos sean un espectáculo donde la gente se meta en nuestra fiestecilla. Puede pasárselo bien. Bailamos incluso para que la gente al final se divierta.

¿Hay un perfil de su público?

Hace poco acabo de hacer dos conciertos en el Joy Eslava, que es una sala pequeñita para 900 personas; he hecho doblete y he visto a gente superdiferente, desde parejas de abuelitos hasta bebés, pasando por gente de mi edad o incluso veinteañera. Eran unos perfiles muy diversos. Yo soy un artista underground, ni sueno en la radio ni aparezco en la televisión, pero hay unos perfiles muy distintos que acuden a verme. Ahora mismo la nueva generación de cantautores españoles saben de la importancia que tiene su presencia en las redes sociales, sobre todo en You Tube y Spotify, lejos de los medios que hasta hace poco eran los considerados como oficiales. Yo creo que ese ha sido el medio principal por el cual los nuevos autores estamos consiguiendo un apoyo considerable.