La adaptación a la pantalla de la saga literaria de zombis malagueños, más cerca

«No me dejan decir mucho, y mira que lo he intentado, pero después de mucho tira y afloja, me dejan postear esto: Hoy, ahora, estamos más cerca de la película Los Caminantes de lo que nunca hemos estado en estos casi ocho años de andadura». Es el post de Facebook con que el escritor malagueño Carlos Sisí desató la euforia de los seguidores de su saga de novelas de zombies ambientadas (aunque no sólo) en la Costa del Sol.

Ya hubo interés de ciertas productoras y directores cuando se publicó, en 2008, la primera de las ya cinco entregas literarias sobre el intrigante padre Isidro y un buen puñado de no muertos campando a sus anchos por localizaciones malagueñísimas como, por ejemplo, el Santuario de la Victoria.

Ya en 2011 se hablaba de la posibilidad de una adaptación al cine pero también de releer las páginas de Sisí en formato de serie televisiva. Pero el reciente post del escritor sugiere que esta vez sí que podría ser la definitiva. Además, en la respuesta al comentario de un fan matizó: «Será una película».

Lo cierto es que, el universo de Los Caminantes no ha dejado de crecer paralelamente a la publicación de sus entregas literarias: se ha lanzado una precuela en forma de cómic, se ideó y comercializó un libro-juego, son cada vez más habituales los survival (esas mezclas de gymkhana, el teatro interactivo y la actividad deportiva) guionizados incluso por el propio autor... Hay hambre de no muertos made in Spain.

Carlos Sisí lanzó hace unos meses Cuando vienen del frío, su novela más inspirada por H.P. Lovecraft y Stephen King, quizás los dos autores favoritos del escritor malagueño. Sisí, siempre inquieto y casi estajanovista, se encuentra enfrascado en estos momentos en la elaboración de otro libro, esta vez dentro del género vampírico. Pero siempre, siempre le esperan el padre Isidro y los supervivientes del apocalipsis zombi para que continúe sus aventuras.