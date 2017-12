Sia y otras alternativas al fenómeno navideño de Mariah Carey

Pocos nombres más allá de Sia han querido ofrecer en 2017 una alternativa musical al imbatible clásico navideño "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey, quien este año intentará ampliar con dos nuevos temas el aguinaldo que desde hace años le aseguran sí o sí estas fechas.

Según The Economist, el clásico navideño más descargado de la historia de la música le ha reportado a esta autora e intérprete estadounidense la friolera (nunca mejor dicho) de 50 millones de euros desde su lanzamiento hace más de dos décadas.

Consciente de que se ha convertido en la voz y rostro de la Navidad en medio planeta, esta temporada presentó otros dos temas: la balada "The star", de la película de dibujos del mismo título, y el tema con trazas de rock and roll "Lil snowman", que forma parte de la BSO de otro filme animado que ha dado en llamar precisamente "All I want for Christmas is you".

Ante esta avalancha de azúcar, unos pocos artistas han querido proponer su propia banda sonora para las fiestas, a destacar "Everyday is Christmas" de Sia, una colección de diez temas pop inéditos con el sello inconfundible de éxitos previos facturados por la australiana, como "Chandelier", "Cheap thrills" o "Alive".

Además, se ha lanzado recientemente "Frank Sinatra ultimate Christmas", nueva colección del "crooner" por excelencia con 20 clásicos navideños de los catálogos de Capitol y Reprise, entre los que se incluyen tres canciones junto con sus hijos Nancy, Tina y Frank Jr.

Tom Chaplin, la voz de Keane, también ha aportado su granito de arena a la lista de discos de temática navideña con "Twelve tales of Christmas". Producido por David Kosten, contiene ocho temas originales compuestos por su intérprete y versiones de la canción "2000 Miles" (The Pretenders), "Walking in the air" (Howard Blake), "Stay another day" (East 17) y "River" (Joni Mitchell).

Doble entrega a cargo de Miley Cyrus



Casualmente el mismo tema llega también a través de la fuerza melódica de Sam Smith, que es uno de los artistas de la lista que ha creado especialmente Spotify para estas fechas, "Spotify Singles: Holiday", en un mercado cada vez más dominado por las plataformas de "streaming".

En esa selección suenan otras canciones originales y versiones exclusivas interpretadas por algunos de los artistas más importantes del momento, con una doble entrega a cargo de Miley Cyrus, quien igual interpreta el clásico "Sleigh bells" que se lanza a la pista de baile con "Rockin' around the Christmas tree", original de Lee "Scratch" Perry.

Por su parte, los jóvenes roqueros de Wolf Alice reinterpretan "Santa baby" (popularizado por Eartha Kitt) y la diva pop Demi Lovato hace lo propio con "I'll be home for Christmas" (de Bing Crosby).

Cabe destacar finalmente la inclusión de varios temas inéditos a cargo de la "girl band" Fifth Harmony ("Can you see"), Norah Jones ("It's not Christmas"), Kelly Clarkson ("Christmas Eve"), Jack Johnson ("In the morning") y Wyclef Jean ("The Christmas song").

La deriva de la industria hacia el lanzamiento de sencillos en lugar de álbumes completos se refleja especialmente en esta temporada. Ahí queda por ejemplo la colaboración singular de Shania Twain junto a Nick Jonas en el country-pop "Say all you want for Christmas".

No es el único dúo icónico. A este grupo pertenece el encuentro artístico de la también pareja sentimental formada por Gwen Stefani y Blake Shelton en el "doo wop" lúdico "You make it feel like Christmas".

Aunque para sorpresas el festivo "Finally it's Christmas" a cargo de los hermanos de rubia cabellera Hanson, esta vez mucho más creciditos, transcurridos 25 años del éxito de "MMMBop".

Finalmente cabe reseñar dos discos singulares: el del grupo "a capella" Pentatonix, con la participación de Jennifer Hudson y Manhattan Transfer, y el de la violinista Lindsey Stirling, "Warmer in the winter", que incluye colaboraciones de All Time Low y Becky G, célebre por su éxito "Mayores", con una fórmula muy diferente aquí a la hora de calentar a los oyentes ante el frío invierno.