El Carnaval de Málaga, a la conquista de Cádiz

La comparsa de Alhaurín, de Marbella y de Ronda junto a Guti y a Pino estarán en el Falla

Este año el carnaval es más tempranero y aunque los villancicos acaban de comenzar a sonar para los carnavaleros ya suena todo a 3x4. El Concurso de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga arrancará con su fase de preliminares el próximo 17 de enero de 2018 en el Teatro Alameda. Estas semanas previas a esa fecha suelen ser de muchos ensayos, nervios, preparación de disfraz y ultimar retoques, sobre todo en a lo que repertorio se refiere. Un total de 69 agrupaciones se han inscrito para el certamen de 2018:27 murgas, 32 comparsas, 3 cuartetos, 2 coros y 5 grupos infantiles. Grupos que provienen de toda Andalucía: Córdoba, Granada, Almería y Cádiz. La madurez y la calidad del Coac malagueño de los últimos años parece que esta dando sus frutos, y nuestro concurso esta llegando a oídos de los carnavaleros de la categoría reina: la gaditana.

Pero si el Coac malagueño se esta haciendo más grande por la incursión de comparsas y coros de Cádiz, también esta sucediendo a la inversa. En 2018 estarán sobre las tablas del Falla seis comparsas de Málaga. Algo que nunca había ocurrido dentro de la historia del carnaval malagueño. En los años 90 algunas agrupaciones arriesgaron y llevaron sus propuestas a la provincia vecina, fue la pionera la comparsa de El Palo con Alma de Cartón, le siguieron los Gallego con De Caramelo, Jose Manuel Rengel desde Alhaurín El Grande con Loco Matías, El Molino de los Corchos y la murga Los Chichivoladores en el año 1993. En la década del 2000 la comparsa de Arroyo con Máximo Gómez al frente participó en varia ocasiones, al igual que la agrupación de Marbella y Ronda. Sin embargo, este año se hace un punto de inflexión, un record de participación desde Málaga y la provincia.

La comparsa de Jesus Gutiérrez, es uno de los grupos señeros de la capital, presentará su proyecto Los Vivelavida en Cádiz el próximo 9 de enero. «Son muchos años cantando a Málaga y siempre he tenido la ilusión de cantar en Cádiz, otros compañeros han ido y yo tenía esa espirita y quería quitármela, he preparado un repertorio para poder presentarlo allí también. Voy a seguir catándole a Málaga pero son treinta años cantando aquí, toca saltar a la primera división», dice Guti.

Dede Cortés estrenará La Travesía en el Falla el 25 de enero. Al igual que para Guti es su primera vez en el concurso estrella del carnaval.«He decicido ir a concursar a Cádiz porque el grupo me lo ha pedido, este año el tipo me lo permitía ya que no es tan malagueño como otros años, conocemos perfectamente la idiosincrasia del concurso más mediático e importante de Andalucía, nosotros nos debemos a Málaga y a Cádiz vamos a vivir la experiencia», cuenta Dede Cortés. Los Hombres del Rey, son este año la comparsa de Marbella con Francis Moya al frente y la letra de Máximo Gómez , pesos pesados del concurso malagueño y asiduos del gaditano. «La comparsa de Marbella ha participado más veces en Cádiz y como ellos querían volver yo no he visto ningún inconveniente. No he modificado nada del repertorio para ir a Cádiz, es más voy con un tipo local y muy malagueño. Pero a pesar de lo que se piensa, en el concurso gaditano si lo haces con respeto no hay ningún problema que le cantes a tu tierra», señala Máxi Gómez. Otros que se estrenan en la tacita de plata es la comparsa de Jose Antonio Pino. Los Musicalandia cantarán en la catedral de las coplas el próximo 19 de enero. El año pasado consiguieron pasar a cuartos de final con Los Cantores, y este año aunque no participan en Málaga, la comparsa de Ronda si vuelve a Cádiz con Los Encantadores el jueves 18 de enero. La Perla Dorada es la apuesta de la comparsa marbellí de Miguel Vera que actuarán en Cádiz el 11 de enero.

Málaga y sus coplas salen a conquistar al concurso lider, una muestra de la madurez y grandeza que esta adquiriendo la fiesta y sus actores. Un año que sin duda pasará al recuerdo por un carnaval de Cádiz con un buen toque malagueño.

@pepalopezmlg