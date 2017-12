Fallece la artista Eva Barranco

Ha fallecido la artista granadina residente en Málaga Eva Belén Barranco García víctima de un cáncer.

Licenciada en Bellas Artes con la especialidad de Pintura en la Universidad de Granada en 1993, era bien conocida en la escena artística malagueña, en la que era parte muy activa. Era profesora de Dibujo, labor que simultaneaba con sus trabajosen el mundo de la ilustración, pintura, grabado y cómic. Una de sus exposiciones individuales más recordadas es 'Pa que te metes en na' (2015), en La Casa Amarilla, una puerta de entrada al magnético mundo de Barranco, entre la picardía y la imaginación infantil, el sentido del humor y la inocencia.

"La primera vez que me siento, en el suelo, delante de un lienzo considero que tengo que infectarlo con lo que me rodea de un modo casi primitivo. Cualquier material me vale (ruidos de fondo, conversaciones, música lejana, la calle). Lo dejo respirar, el tiempo que necesite. Vuelvo, lo contemplo con nuevos ojos y es, ahora, cuando aparece por fin la imagen", aseguraba Barranco sobre su proceso creativo. Con sus piezas, decía, quería crear "un espacio atemporal donde disponer unos personajes, entre bellos y feos, como pillados in fraganti": "Me interesa, actualmente, sobre todo su mirada. Unos ojos que te miran, donde el espectador no está muy seguro de si es él, o ellos, el sorprendido".

Descanse en paz.