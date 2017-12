Ramón Salazar estáde estreno

El director malagueño Ramón Salazar acaba de lanzar el trailer de su esperado cuarto largometraje, 'La enfermedad del domingo'. La película, que tenía previsto estrenarse en diciembre, llegará a las salas finalmente en febrero del inminente 2018.

Producida por Zeta Cinema y On Cinema 2017 con la colaboración de TVE, TV3, ICAA, ICEC e ICO, la película está protagonizada por una de las actrices con mejor cartel del momento, Bárbara Lennie ('Magical Girl' que le valió el Goya a Mejor Actriz, 'María y los demás', 'El Niño' u 'Obaba' por las que también obtuvo nominaciones) y Susi Sánchez ('10.000 noches en ninguna parte' por la que fue nominada al Goya a Mejor Actriz de Reparto, 'Julieta', 'La piel que habito'). El reparto lo completan Miguel Ángel Solá y Greta Fernández. Caramel Films, distribuidora de autores de culto como Ken Loach, Takashi Miike o Pablo Larraín, estrenará en España 'La enfermedad del domingo', "una de las pocas películas españolas en las que ha puesto el foco y que considera una de sus grandes apuestas del año", aseguran.

"Cuando terminé de escribir esta película, pensé que nadie se atrevería a producirla", confesó Ramón Salazar a Cineuropa sobre su cuarto largometraje. Cuenta con el respaldo de Paco Ramos, de Zeta Cinema. 'La enfermedad del domingo' es un drama familiar centrado en dos personajes, una madre y una hija que se reencuentran tras 30 años de separación: "Será una reunión con sorpresa, porque hay un porqué muy profundo detrás de aquel abandono", avanza el autor. "No he tenido en mis manos una película, con un presupuesto en condiciones, así en mi vida: es mucho más prudente que las anteriores. ¡Ya tuve bastante independencia!", bromea el director, que, recordemos, financió con su equipo su anterior filme, '10.000 noches en ninguna parte'.



Leamos la sinopsis de 'La enfermedad del domingo': "Anabel abandonó a su hija Chiara cuando esta apenas tenía ocho años. Treinta y cinco años después Chiara regresa con una extraña petición para su madre; le pide que pasen diez días juntas. Anabel ve en ese viaje la oportunidad para recuperar a su hija, pero no sabe que Chiara tiene un propósito oculto y que tendrá que enfrentarse a la decisión más importante de su vida".

"Parecía una película sencilla; dos actrices, tono intimista, pocas localizaciones... Pero estoy agotado como si hubiese rodado la nueva de James Bond. Nos hemos movido mucho -físicamente, por supuesto-: hemos descendido en trineo por la nieve, exhumado cadáveres, buceado en lo profundo de un lago, nos hemos perdido en un bosque y hemos hecho espeleología; también hemos rodado ferias de pueblo, cenas de gala palaciegas y otras más íntimas a muchos metros de altura", escribió Salazar en su cuaderno de rodaje para RTVE.es. Tan extenuado acabó el malagueño que confesó dormir 36 horas seguidas después de la última claqueta.

Asegura el director y guionista que 'La enfermedad del domingo' "ha sido como volver al cine grande, o mejor, empezar de nuevo", tras una película hecha desde la independencia absoluta por la desconfianza que algunos productores generaron en él durante su carrera. "Tenía la misma carga de nervios, de ilusión, de ganas y de que no me asaltara lo que me había pasado antes. Porque apostaté hace casi un año, sino juraría que rezaba para que los señores de negro, esos que utilizan estrategias de distracción para apartar la posibilidad de estar centrado en lo creativo, no hicieran acto de presencia en esta producción. No sólo ni asomaron, sino que el orden del universo, me ha mandado a un grupo de gente que€ ay, ese grupo de gente. Gente luminosa, con alma, con voz y muchísimo que aportar a esta historia".