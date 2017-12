El Pulga: justo recuerdo a un humorista insustituible

Su compañero del Dúo Sacapuntas, Manolo Sarria, ha organizado para el próximo 4 enero un homenaje en el Teatro Alameda. «A Juan no se le ha reconocido en Málaga de la manera en que se le tenía que reconocer», se lamenta Sarria - El dinero recaudado en la velada, en la que actuarán compañeros de la risa como Manolo Doña, Miguel Caiceo y Santi Rodríguez, será destinado a sufragar un busto del Pulga que será colocado en su tumba y para la Fundación Andrés Olivares

Hace quince años que su corazón se paró para siempre. Su corazón y la sonrisa de todos aquellos que disfrutaban con su genialidad humorística, tan única y original. La muerte, el 14 de diciembre de 2002, de Juan Rosa Mateo, El Pulga, dejó coja a uno de las parejas cómicas más importantes de este país, el Dúo Sacapuntas. Hasta que llegó el huracán Chiquito de la Calzada ellos llevaron por España las carcajadas made in Málaga.

«Cuando murió Juan fue todo catastrófico, me costó mucho superarlo tanto a nivel personal como profesional. Era mi hermano, mi amigo y mi compañero de trabajo. El Dúo Sacapuntas estaba en la cresta de la ola, teníamos mucho trabajo: galas, bolos, televisión... y Juan empezaba a trabajar como actor, rodando varías películas. Pero se fue y todo se volvió muy oscuro», recuerda Manolo Sarria, la otra mitad de la pareja de cómicos.

Negándose a que la figura de El Pulga caiga en el olvido, Manolo ha querido hacerle un homenajemás que necesario: «Juan murió y se olvidó todo el mundo de él, y, como digo siempre, se murió un genio del humor que dejó una impronta en el acervo popular que estará en la historia para siempre. Era un genio le duela a quien le duela. El público lo recuerda, pero hay estamentos que se han olvidado de él...». ¿La solución? «Quiero hacerle un homenaje, primero por el quince aniversario de su muerte y segundo porque a Juan no se le ha reconocido en Málaga lo que se le tenía que reconocer». La cita será el 4 de enero en el Teatro Alameda; una gala en la se presentará un busto que Sarria ha encargado al imaginero malagueño Juan Vega (y que se colocará en la tumba del artista). Por supuesto, en la velada no faltará el humor, no se pondría rendir homenaje al Pulga sin la risa, lo que más le gustaba provocar. De ahí que ese día se suban a las tablas del teatro de la calle Córdoba el propio Sarria, cómo no; Santi Rodríguez, Justo Gómez, Morta y Manolo Doña, Miguel Caiceo, Raquel Rubiales, Manolo Medina y Javier Vallespín. El precio de la entrada es de 15 euros, que irán destinados a sufragar el busto . «El regalo no será sólo mío, será también de su público», concluye el humorista.El resto del dinero de las entradas se entregará a la Fundación Andrés Olivares para ayudar a los niños con enfermedades oncológicas. Se ha dispuesto también una fila cero en Unicaja: ES21 2103 0104 0700 3001 5194. Un homenaje que quizás llegue tarde pero que servirá para que El Pulga vuelva a estar vivo en la carcajada de todos.

