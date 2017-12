Rosario, Amparanoia y El Langui, invitados en la despedida de Chambao

Se acerca el día de la despedida de Chambao, el próximo 13 de enero en el madrileño WiZink Center, y ya han comenzado a desvelarse el nombre de algunos de los artistas que acompañarán a Lamari sobre el escenario, entre los que se encuentran, por el momento, Rosario Flores, Maui, Vinila Von Bismark, Amparanoia, El Langui, Mario Díaz y Canteca de Macao.

«Llevo doce años siendo Lamari. Desde 2005 no hay grupo y desde entonces llevo andado y cayéndome sola». Las palabras de María del Mar Rodríguez, vocalista y fundadora de la formación malagueña, vienen a explicar las razones por las que a partir de este concierto Chambao pasará a la historia para llamarse Lamari. «No se trata de cerrar un ciclo sino de un cambio de nombre. La gente creía que había un grupo, pero no era así. El proyecto de Chambao se convirtió en una marca, pero no había un grupo como tal. Y creo que ya ha llegado el momento de dejar de hablar en plural. Es menos confuso», sostiene la malagueña, que aún continúa con la extensa gira del álbum Nuevo Ciclo, lanzado en 2016, y al que le quedan tres recitales, uno en Vitoria, el próximo viernes 22, y dos en el Palau de la Música de Barcelona, los días 27 y 29 de diciembre.

Lamari es plenamente consciente de que este cambio no será un camino de rosas –«seguro me va a costar más cerrar conciertos como Lamari que como Chambao–», pero igualmente se muestra decidida a enfrentarse a todos los retos que le vengan, ya que, como confiesa, «todo el que vive acierta y se equivoca». La malagueña ha vivido un 2017 repleto de éxitos y reconocimientos, siendo elegida como pregonera de la Feria de Málaga y recibiendo el Premio Cultura de La Opinión de Málaga.

La historia de Chambao se remonta a 2002, cuando el grupo formado por Lamari, los primos Daniel y Eduardo Casañ y el productor Henrik Takkenberg aparece en el recopilatorio titulado Flamenco chill , lo que brinda la oportunidad de grabar en 2003 el disco Endorfinas en la mente. Rápidamente, su fusión de flamenco y electrónica comienza a despuntar tanto en Europa como en Latinoamérica con trabajos como Pokito a Poko, Con otro aire, el álbum homónimo Chambao y Nuevo ciclo.