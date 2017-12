Planes para pasar de las navidades

En estas fechas tan entrañables son muchos los que prefieren alejarse de las celebraciones navideñas. Málaga también ofrece una agenda de actividades que nada tienen que ver con Papá Noel, los belenes o los villancicos. La música Jarrillo Lata y Sótano Sur; la mezcla de drama y comedia de la obra de teatro «El último beso» o la carrera de Villanueva del Rosario son solo algunas de las propuestas

Durante la Navida, las calles están abarrotadas de luces, decoración y gente que camina en busca de regalos, una buena cena entre amigos o los típicos conciertos de villancicos. Pero no todos quieren ser partícipes de este ambiente que ´obliga´ a la alegría. También exixten los consabidos Grinch. Este peculiar personaje de ficción representa a miles de personas a las que los festejos navideños les ponen verde. Durante estos días, los que quieran huir del bullicio pueden hacerlo. Para ellos hay una agenda de otro tipo de actividades que Málaga ofrece y que están muy alejadas de las zambobás y los belenes de figuritas.

Nada de villancicos

Rememorando los 80´s

La Cochera Cabaret tiene reservada una fiesta al más puro estilo ochentero el próximo viernes 29, que vendrá de la mano del grupo malagueño Sótano Sur. Todos aquellos que deseen disfrutar del tributo a las mejores canciones del pop-rock español de los años 80, la Edad de Oro , deben asistir a este encuentro en el que habrá un photocall para los que quieran inmortalizar el momento. El precio de la entrada a este evento es de diez euros con consumición.

Jarrillo Lata, en La Cochera

Los que también amenizarán las fiestas sin acercarse a sus más típicas costumbres serán los malagueños Jarrillo Lata, que actuarán el sábado 30 en el escenario de La Cochera Cabaret. A partir de las 22.00 horas los asistentes podrán disfrutar de las mejores canciones del grupo como El terral te va a entrar, Jarrilleros Faranduleros, Qué dificil es, Leña mojada o Mundo mundo.

Icarus Crash, en Club Velvet

En la senda del rock, todos aquellos que quieran evitar los polvorones y cánticos acompañados de panderetas ya tienen plan para el próximo viernes 29 a partir de las 22.00 horas. El Club Velvet se prepara para el concierto de la banda malagueña Icarus Crash, que presentará temas de su nuevo trabajo, que lleva por título El invierno solo dura una semana. Entrada: 8 euros (con consumición).

Bud Spencer Band, en el ZZ Pub

Esta banda malagueña, que versiona las mejores canciones del rock clásico de los años 60 y 70, regresa el último viernes del mes al ZZ Pub. Los fanáticos de grupos como Animals, Beatles, Rolling Stones, The Doors, Creedence, The Who, Bad Company o Bod Dylan ya tienen plan para una noche de rock and roll por todo lo alto.



Festival benéfico

Toys & Rock

La Sala Trinchera tiene un espectáculo muy especial. El viernes 29 se celebrará la X Edición del Festival Benéfico Toys and Rock, una muy buena forma de disfrutar de música en directo mientras se ayuda a la recogida de juguetes nuevos o usados, así como comida para aquellos pequeños que pertenecen a familias más desfavorecidas. En este encuentro participarán las bandas Rock &Trío, que tributan a Miguel Ríos, Remolones, que realizan un sonoro homenaje a Los Ramones y Mataka.



Teatro

La crisis de los cuarenta y «La curva de la felicidad»

Para los que prefieran una noche más tranquila, el Teatro Alameda acoge el jueves 28 (20.30 horas) la obra de teatro La curva de la felicidad. Una comedia que nos cuenta la historia de Javier, Manuel y Fer , tres tipos muy diferentes pero con algo en común, los cuarenta. El trío irá creando una serie de conflictos en cadena con final sorpresa en el que se mostrará una reflexión sobre cómo ven y cómo llevan los protagonistas las relaciones con las mujeres. El montaje está protagonizado por Ricardo Castella, Antonio Vico, Josu Ormaetxe y Jesús Cisneros.

Comedia y drama en «El último beso»

El mismo ecenario de calle Córdoba también ofrece, hasta el día 30, la obra El último beso, protagonizada por Carlos Bahos, Antonio Chamizo y Alejandra Cid, y que cuenta la historia de Erika, una mujer que se encuentra en un hospital muy extraño y reza para que su marido sobreviva a un accidente, al mismo tiempo que se plantea una eutanasia ilegal. La aparición de Laura, una transexual, amante de la víctima que reclamará algo que le pertenece. Alrededor de estas dos mujeres, un psicólogo tetraparético intentará ayudarlas ante esa difícil situació.



Carrera solidaria en Villanueva del Rosario

Para los amantes del deporte, la VI Edición de la Carrera Solidaria San Silvestre en Villanueva del Rosario será el plan perfecto para el viernes (19.00 horas). El dinero recaudado será destinado a la investigación contra la diabetes. Los tres primeros ganadores recibirán un trofeo. Se recorrerán 3 kilómetros apróximadamente y el precio es de 4 euros anticipada y 6 euros el día de la prueba.